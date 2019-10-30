民進黨強壓在野杯葛 中共代理人法案付委
「中共代理人」修法捲土重來。民進黨立院黨團昨天出招，在立法院會變更議程，將數個「中共代理人」法案付委，並以人數優勢否決國民黨、親民黨團提出的復議案。不過，是否要讓法案在這會期強勢過關，民進黨團總召柯建銘僅低調表示，「先付委再說」。
國親譴責 傷害民主自由體制
國民黨團、親民黨團在上次院會對民進黨及時代力量提出的「中共代理人」法案提出復議案杯葛，昨民進黨團祭出反制手段，表決將多個法案交付委員會審查。由於大選在即，民進黨團突然將此爭議性極高的法案付委，引發諸多討論。
國、親黨團昨天同聲譴責，質疑中共代理人條款，其內容已經涉及侵害人民言論自由，傷害民主自由體制。對此案高度憂慮的台商也相當不滿，質疑蔡政府說一套做一套。
原有共識 審完預算再排法案
昨天通過的「中共代理人」法案多達十數案，包括民進黨團、民進黨立委陳亭妃、王定宇及時代力量提案修正兩岸人民關係條例、國家安全法、廣播電視法、衛星廣播電視法與遊說法。另外，民進黨立委尤美女及時代力量也分別提出「境外勢力影響透明法」、「反境外敵對勢力併吞滲透法」等專法版本。
據了解，國、民兩黨團在本會期一開始就達成共識，委員會將優先處理預算案，待預算案審查完畢，再排法案。由於「中共代理人」法案橫跨數個委員會，以主審兩岸人民關係條例的內政委員會為例，最快必須等到十一月中、由民進黨立委李俊俋擔任召集委員時，才能將「中共代理人」修法排案審查。
配合大選 綠稱修法時程緊迫
若再加上一個月「協商冷凍期」，最快十二月下旬才能在立法院登場審議；不過立法院為配合大選，可能提前於十二月中休會，立法時間相當緊迫。另外，由於總統大選投票將屆，也使得立法進度安排更為複雜敏感。
李俊俋表示，「中共代理人」法案橫跨數個不同的主管機關，未來修法要「彙整成一包還是兩包」，還有待黨內凝聚共識。不過他強調，民進黨的態度有三：一是確定不立專法，二是不採「代理人登記制」，三是盡量不影響台商；民進黨與台商曾於九月一起溝通，接下來修法時程很緊迫，但很多事情「大家還要討論」。
時代力量要求在本會期盡快三讀修法，但民進黨立委王定宇表示，有人以「逕付二讀」呈現堅定或積極態度，但是本法影響甚巨，也有多個提案，應該經過討論、併案處理。
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