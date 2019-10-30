民進黨強壓在野杯葛 中共代理人法案付委

圖為9月立法院新會期開議，在野黨高舉標語要求撤回中共代理人法案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「中共代理人」修法捲土重來。民進黨立院黨團昨天出招，在立法院會變更議程，將數個「中共代理人」法案付委，並以人數優勢否決國民黨、親民黨團提出的復議案。不過，是否要讓法案在這會期強勢過關，民進黨團總召柯建銘僅低調表示，「先付委再說」。

國親譴責 傷害民主自由體制

國民黨團、親民黨團在上次院會對民進黨及時代力量提出的「中共代理人」法案提出復議案杯葛，昨民進黨團祭出反制手段，表決將多個法案交付委員會審查。由於大選在即，民進黨團突然將此爭議性極高的法案付委，引發諸多討論。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國、親黨團昨天同聲譴責，質疑中共代理人條款，其內容已經涉及侵害人民言論自由，傷害民主自由體制。對此案高度憂慮的台商也相當不滿，質疑蔡政府說一套做一套。

原有共識 審完預算再排法案

昨天通過的「中共代理人」法案多達十數案，包括民進黨團、民進黨立委陳亭妃、王定宇及時代力量提案修正兩岸人民關係條例、國家安全法、廣播電視法、衛星廣播電視法與遊說法。另外，民進黨立委尤美女及時代力量也分別提出「境外勢力影響透明法」、「反境外敵對勢力併吞滲透法」等專法版本。

「中共代理人」相關草案昨在民進黨人數優勢表決下，立法院副院長蔡其昌敲槌通過交付委員會審查。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

據了解，國、民兩黨團在本會期一開始就達成共識，委員會將優先處理預算案，待預算案審查完畢，再排法案。由於「中共代理人」法案橫跨數個委員會，以主審兩岸人民關係條例的內政委員會為例，最快必須等到十一月中、由民進黨立委李俊俋擔任召集委員時，才能將「中共代理人」修法排案審查。

配合大選 綠稱修法時程緊迫

若再加上一個月「協商冷凍期」，最快十二月下旬才能在立法院登場審議；不過立法院為配合大選，可能提前於十二月中休會，立法時間相當緊迫。另外，由於總統大選投票將屆，也使得立法進度安排更為複雜敏感。

李俊俋表示，「中共代理人」法案橫跨數個不同的主管機關，未來修法要「彙整成一包還是兩包」，還有待黨內凝聚共識。不過他強調，民進黨的態度有三：一是確定不立專法，二是不採「代理人登記制」，三是盡量不影響台商；民進黨與台商曾於九月一起溝通，接下來修法時程很緊迫，但很多事情「大家還要討論」。

時代力量要求在本會期盡快三讀修法，但民進黨立委王定宇表示，有人以「逕付二讀」呈現堅定或積極態度，但是本法影響甚巨，也有多個提案，應該經過討論、併案處理。