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民進黨強壓在野杯葛 中共代理人法案付委

2019-10-30 00:07聯合報 記者丘采薇、鄭媁、陳熙文許依晨／連線報導

圖為9月立法院新會期開議，在野黨高舉標語要求撤回中共代理人法案。 圖／聯合報系資...
圖為9月立法院新會期開議，在野黨高舉標語要求撤回中共代理人法案。 圖／聯合報系資料照片
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中共代理人」修法捲土重來。民進黨立院黨團昨天出招，在立法院會變更議程，將數個「中共代理人」法案付委，並以人數優勢否決國民黨親民黨團提出的復議案。不過，是否要讓法案在這會期強勢過關，民進黨團總召柯建銘僅低調表示，「先付委再說」。

國親譴責 傷害民主自由體制

國民黨團、親民黨團在上次院會對民進黨及時代力量提出的「中共代理人」法案提出復議案杯葛，昨民進黨團祭出反制手段，表決將多個法案交付委員會審查。由於大選在即，民進黨團突然將此爭議性極高的法案付委，引發諸多討論。

國、親黨團昨天同聲譴責，質疑中共代理人條款，其內容已經涉及侵害人民言論自由，傷害民主自由體制。對此案高度憂慮的台商也相當不滿，質疑蔡政府說一套做一套。

原有共識 審完預算再排法案

昨天通過的「中共代理人」法案多達十數案，包括民進黨團、民進黨立委陳亭妃王定宇及時代力量提案修正兩岸人民關係條例、國家安全法、廣播電視法、衛星廣播電視法與遊說法。另外，民進黨立委尤美女及時代力量也分別提出「境外勢力影響透明法」、「反境外敵對勢力併吞滲透法」等專法版本。

「中共代理人」相關草案昨在民進黨人數優勢表決下，立法院副院長蔡其昌敲槌通過交付委...
「中共代理人」相關草案昨在民進黨人數優勢表決下，立法院副院長蔡其昌敲槌通過交付委員會審查。 記者曾學仁／攝影
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據了解，國、民兩黨團在本會期一開始就達成共識，委員會將優先處理預算案，待預算案審查完畢，再排法案。由於「中共代理人」法案橫跨數個委員會，以主審兩岸人民關係條例的內政委員會為例，最快必須等到十一月中、由民進黨立委李俊俋擔任召集委員時，才能將「中共代理人」修法排案審查。

配合大選 綠稱修法時程緊迫

若再加上一個月「協商冷凍期」，最快十二月下旬才能在立法院登場審議；不過立法院為配合大選，可能提前於十二月中休會，立法時間相當緊迫。另外，由於總統大選投票將屆，也使得立法進度安排更為複雜敏感。

李俊俋表示，「中共代理人」法案橫跨數個不同的主管機關，未來修法要「彙整成一包還是兩包」，還有待黨內凝聚共識。不過他強調，民進黨的態度有三：一是確定不立專法，二是不採「代理人登記制」，三是盡量不影響台商；民進黨與台商曾於九月一起溝通，接下來修法時程很緊迫，但很多事情「大家還要討論」。

時代力量要求在本會期盡快三讀修法，但民進黨立委王定宇表示，有人以「逕付二讀」呈現堅定或積極態度，但是本法影響甚巨，也有多個提案，應該經過討論、併案處理。

中共代理人時代力量民進黨李俊俋王定宇親民黨國民黨柯建銘陳亭妃

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