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中共代理人修法 藍猛轟蔡英文

2019-07-22 14:14聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

蔡政府研擬「中共代理人」相關修法，國民黨立院黨團上午舉行記者會，國民黨團總召曾銘...
蔡政府研擬「中共代理人」相關修法，國民黨立院黨團上午舉行記者會，國民黨團總召曾銘宗（右二）、立委賴士葆（右）、立委費鴻泰（左二）、立委童惠珍（左）出席，指蔡英文總統為鞏固政權布下「防統流刺網」。 記者林伯東／攝影
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蔡政府研擬「中共代理人」相關修法，國民黨立院黨團指蔡英文總統為鞏固政權布下「防統流刺網」，未來只要跟中國大陸接觸的任何人民、團體、台商等，都可能被認定是中共代理人。若此法通過，台灣引以為傲的民主將變成「包著糖衣的獨裁」。

國民黨團總召曾銘宗指出，蔡政府所修正的中共代理人條款，內容為禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為大陸地區黨政軍機關、相關團體或派遣人之代理人，從事危害國家安全之政治宣傳，發表危害國家安全之決議、共同聲明或相應聲明。

曾批評，此修法內容不但具重大爭議，也顯示蔡政府為了操作總統大選，不惜戕害新聞自由、言論自由，假藉國家安全之名，抹黑抹紅，實施綠色恐怖。下會期將請蔡總統就此到立法院做國情報告，向國人說明清楚。

「民進黨政府比戒嚴時期還要過分！」國民立委費鴻泰表示，戒嚴時期規定至少清楚明白，但此修法用一些模糊的文字，人民跟大陸有任何往來或交流行為，「只要政府認定」就可能被抹紅為中共代理人，讓台商活在陰影之下。蔡英文如果想關閉兩岸交流，可直接禁止往來，而不是這樣走火入魔，讓台灣民主法治倒退50年。

國民黨立委賴士葆表示，蔡英文在今年1月因中國國家主席習近平發言撿到大槍後，就不斷的打恐中牌來布局她的選舉，除了在臨時會通過國安五法，規範政府人員跟退休人員，現在意猶未盡，要規範所有台灣人民，只要跟中國大陸黨政軍相關團體接觸都有可能成為所謂的中共代理人，就看行政部門怎麼自行認定。

國民黨立委童惠珍表示，美、澳也有提出類似的境外代理人法，是要接露所謂外國的資金來國內遊說的資訊，但民進黨卻是在懲罰所有跟中國大陸有任何來往的都可能變成是這條法律的「犯人」，用境外代理人法來模糊中共代理人修法是不可行的，只是在羅織罪名。

中共代理人
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