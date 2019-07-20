綠另擬案 不重懲罰重揭露

2019-07-20 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北報導



多位民進黨立委日前舉行記者會，疾呼推動外國代理人登記制度。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統日前宣示，立法院下個會期還會繼續完成「中共代理人」的修法。這項修法主要是由民進黨立法院黨團所提兩岸人民關係條例修正草案，草案已在上會期結束前完成付委。不過，民進黨立委余宛如等人正另擬「境外勢力代理人登記法」草案。兩項法案近來常被並提，但立法內容並不相同。

蔡總統所指的「中共代理人」修法，將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。依民進黨團所提兩岸條例修正草案，台灣地區的人民、法人或團體，不得與中國的黨務機關，或涉及對台工作、影響國安的機關，或代理人，從事危害國安的政治宣傳，或發表共同聲明，違者將處三年以下有期徒刑、拘役，或併科五百萬元以下罰金。

且主管機關有事實合理懷疑，如果受詢問人未到場、無正當理由不答覆，或虛偽陳述、拒絕者，處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得連續開罰。其中「危害國安」等字眼並未明確定義，引發外界諸多疑慮。

余宛如等人推動的「境外勢力代理人登記法」草案仍在研擬階段，預計八月推出，並舉辦公聽會，聽取各方意見。

協助余宛如草擬法案的台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋就認為，外國代理人制度的用意，不是以法律解散或懲罰這些媒體或團體，而是希望「讓大家知道你們是誰」，也讓民眾認知上建立「我們知道有人在統戰」的觀念。

余宛如表示，該法案是維護民主政體的重要作法，假設有境外政治勢力在台活動，就應該揭露金流從哪來、背後是誰指使，重點在要求揭露，不會對合法行為做出任何裁罰。