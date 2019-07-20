卜睿哲：重點是如何定義「中共代理人」

2019-07-20 23:43 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十九日電



美國東亞問題專家卜睿哲。（歐新社） 分享 facebook

蔡英文總統日前宣示，立法院下會期要完成「中共代理人」修法；美國學者普遍認為，要求代理人登記可能有助於減少北京滲透，但重要的是如何定義「中共代理人」。

美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席、華府智庫「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）指出，美國的「外國代理人登記法」只要求外國代理人登記，但對於如何定義外國代理人有些不明確。

卜睿哲表示，重要的是如何定義「中共代理人」及未來如何執行，確保中共無法直接或間接干涉台灣政策。

美國戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）指出，要求外國代理人登記，確實有幫助，至少人們知道該組織或個人是代表外國政府工作時，會影響人們如何接收這些外國代理人傳遞的訊息。

任雪麗說，台灣民眾至少應該知道訊息來自何方，但這是否代表整個組織需要登記為外國代理人，她就不確定了；不過，她理解為何台灣政府擔心外國代理人，並試圖找出方法應對。

美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）認為，台灣須要求中共或任何其他外國政府的代理人登記，若不遵守將面臨刑事處罰，可減弱北京滲透、破壞台灣民主的能力。