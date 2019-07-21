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「中共代理人」修法爭議 府院調整 將提新版

2019-07-21 00:32聯合報 記者林河名林庭瑤／台北報導

蔡英文總統宣示推動「中共代理人」修法引發爭議，圖為國民黨團日前抗議「國安五法」修...
蔡英文總統宣示推動「中共代理人」修法引發爭議，圖為國民黨團日前抗議「國安五法」修法。圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統日前宣示立法院下一個會期要完成「中共代理人」修法，但修法內容引發爭議。黨政高層明確表示相關草案「會調整」，並已擬出新版本，內部將再開會，也會與陸委會討論，避免影響兩岸正常交流。

避免影響兩岸交流 規範更精確

陸委會發言人邱垂正指出，優先推動兩岸人民關係條例有關「禁止中共代理人」修法，也支持未來在相關法律中將其他境外代理人納入規範。他強調，受中共指示或委託的代理關係，同時具有危害國家安全行為，才是受規範限制對象。

立法院臨時會完成「國安五法」修法後，蔡總統臉書宣示，立院下會期還會繼續完成「中共代理人」修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦會議。相關法案已由民進黨立院黨團提出兩岸人民關係條例修正草案，在立院上會期結束前完成付委。

以美國為例 重點在揭露不在罰

草案規定，違法可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五百萬元以下罰金；受詢問人未到場、無正當理由不為答覆、為虛偽陳述或拒絕提出簿冊、文件及相關資料者，處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。相關內容不但引發侵犯人民自由的爭議，且遭國民黨團批評為「刑法第一百條復辟」、「綠色恐怖，變本加厲」。

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但從蔡總統拋出「中共代理人」修法之後，府院態度已有「調整」跡象。總統府在七月九日發出聲明，即引用國際上主要民主國家，如美國、紐、澳，乃至歐盟，也都陸續完成類似立法，「對於國會朝野黨團參考主要民主國家經驗，草擬相關法案，我們表示尊重，也期待經由國會廣泛討論，能讓國家的民主防禦網更為完整」。若以美國「外國代理人登記法」為例，重點即在資訊揭露，不在處罰。

修法禁中共代理人 非合法代理

行政院發言人Kolas Yotaka也強調「中共代理人」修法有其必要性與正當性，但民進黨團若尋求行政部門的修法意見，陸委會會表達更精確的修法方向和規範，定義代理樣態和範圍，以免造成外界不必要的誤會，例如台商或因文化、旅遊經常往來兩岸的民眾，擔心一不小心就觸法，因此要有更精確的規範。

針對修法引發爭議，政府高層明確表示「還會調整」、「讓規範更精確」；但目前仍朝向修正兩岸人民關係例，而非如時代力量黨團所提「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」，或民進黨立委余宛如等人研擬的「境外勢力代理人登記法草案」，因為重點在「禁止中共代理人」，而非讓「中共代理人」可以合法登記、活動。

中共代理人
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