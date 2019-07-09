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嘉義鐵路警察李承翰遇刺 名嘴羅友志一句失言惹怒網友

2019-07-09 15:54聯合新聞網 綜合報導

嘉義鐵路警察李承翰遇刺身亡，正當各界對他的因公殉職，捨己救人之心感到哀慟時，不料，名嘴羅友志竟在自己的臉書上po出一句誇張的話，引來許多網友到他版上洗版留言，並痛批他拿一個消逝的生命在開玩笑。

羅友志分享了鏡週刊的報導，該報導標題寫說「台鐵殺警內幕1／攜雙刀上車 台鐵殺警犯目的地竟是總統府」，內容提及54歲的鄭姓男嫌當天原本帶著刀是要去找議員陳請一件保險糾紛，但議員不在於是他才搭上自強號列車準備前往台北開記者會，還說要前往總統府陳情。

然而，羅友志卻在臉書寫說「早知道你要去替天行道，我們就不阻止你了！」隨後更附上二個笑臉，括號「設計對白」。不少網友看到他這篇po文全怒了，有人就留言說「當他人哀慟時，你居然可以開這種沒有同理心的玩笑，您的社會責任呢？您是公眾人物，發言請自重。」

「一點都不好笑，白白犠牲了一位年輕有為的警員，值得嗎？難過」、「開這種玩笑很沒品」、「沒水準」、「人格需要重新定義」、「再怎麼政治，也不能沒有人性」、「自以為幽默」、「這樣講真的有失厚道。」

還有人難過表示，羅友志到底是什麼心態，如此消費被害者和家屬，如果換作受害的是他，還有沒有心情如此戲謔，面對悲劇還可以嘻皮笑臉，身為媒體人，發出這種言論前有經過大腦思考嗎？

嘉義派出所警員李承翰遺體送出醫院，鐵路警察局員警列隊，大喊「承翰，任務結束了」。...
嘉義派出所警員李承翰遺體送出醫院，鐵路警察局員警列隊，大喊「承翰，任務結束了」。記者姜宜菁/攝影
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