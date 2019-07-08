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蘇貞昌摔筆影片 高雄市調處副處長轉傳遭查處

2019-07-08 21:27中央社 台北8日電

高市調處副處長顏正義在LINE群組對話被截圖爆料。圖／翻攝臉書「只是堵藍」
高市調處副處長顏正義在LINE群組對話被截圖爆料。圖／翻攝臉書「只是堵藍」
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網路流傳行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的簽名摔筆造謠影片。調查局高雄市調查處顏姓副處長，昨晚隨興轉傳調查班群組遭檢舉，調查局今晚表示，調查後如違反規定將議處。

近日網路流傳一則蘇貞昌出席李承翰告別式的影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。

調查局督察處發布新聞指出，初步了解，高雄市調查處副處長顏正義於昨天晚間，在LINE接到大學同學傳來有關蘇貞昌簽名摔筆影片訊息，他便隨興轉傳到調查班群組，不久另一大學同學傳來告知影片是假的，他準備再傳送「假訊息警語」至調查班群組時，正巧接獲調查局長官詢問電話。顏正義自覺不妥，逕行收回影片訊息，導致未傳送警語訊息。

調查局指出，在顏正義傳送影片訊息之前，網路就已流傳相同訊息，影片上方連結的文字訊息非顏所書寫，顏並非假訊息源頭，更無所謂有預設特殊立場、移花接木或公器私用等情。

顏正義對於自己輕率轉傳，之後又未及時加註警語妥善處置，造成外界誤解及使調查局形象受損，深感抱歉。

調查局督察處已就顏正義轉傳事件，積極了解查處中，如有違反調查局相關規定，將嚴予議處。

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