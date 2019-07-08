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敬最勇敢的英雄李承翰！警察需要社會更多包容和溫暖

2019-07-08 09:11聯合新聞網 文章提供／遠見

這起警察遇刺案引發台灣社會譁然。 圖片提供／遠見
這起警察遇刺案引發台灣社會譁然。 圖片提供／遠見
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這也許是個再平凡不過的夜晚，但今夜的台北101卻顯得特別耀眼和閃亮，在這座台灣最高的建築物上，清晰地打著「陳俊朗陳爸／李承翰警員／謝謝您們的愛／愛著這片土地」字樣，不僅訴說著無限溫暖，也從字裡行間的映照，反思警察的辛勞。

7月3日晚間，鐵路警察李承翰在自強號處理補票的糾紛時，卻意外地遭兇嫌早已準備好的利刃刺進腹部，但他卻沒因此卻步退縮，反而為了保護全車乘客，用盡最後一絲氣力抓住嫌犯持刀的右手，然他卻因失血過多不支倒地，隔日不幸身亡。

檢方解剖證實，員警所受的刀傷因割破靜脈，造成大量失血，經過長達11小時的搶救，輸血近2萬C.C.仍未能挽回性命──倘若不是員警在生前最後一刻仍然用力抵抗，他也不會因此流血過多，如此英勇的背影，道出他始終守護其崗位的果敢。

一般人可能從沒想過，也許有一天自己上班後會再也回不了家，但卻從不知道警察每天在面對的，是下一秒永遠不知道會發生什麼狀況的困境。

單警、人力不足、配備不齊、執法過當的聲浪成了警方在執勤時最綁手綁腳的限制，我們所該覺醒的，是你總是自以為是的正義，以及在那真正需要資源時，卻永遠勢單力薄的孤獨背影。

然而，熱潮過後，又有誰還會記得這件事？警方裝備明顯不足、鄉民狂妄酸言的背後，是否又能夠覺醒反思？

英勇的李承翰員警在這次所面對的，是你我隨時都可能遇上的劫難，但他身為警察，沒有面對危險而退縮，當大家都拚命的往反方向走避時，只有他向著最危險的地方邁進，因為他知道，如果連他都退卻了，就沒有人可以保護民眾……

敬這位最偉大的英雄，也許就像李媽媽所說的，「希望我兒子是最後一個。」

我們絕對無法接受如此悲劇的事件一而再、再而三的發生，但卻在緬懷和思念過後，好似一切都過眼雲煙；反而應當在公正、專業的執法機關監督下，讓用槍的標準能有完備的機制，而不是讓法官隨意置喙，相信能避免憾事再度發生。

警察的權益等周邊問題也是與論討論的焦點。 圖片提供／遠見
警察的權益等周邊問題也是與論討論的焦點。 圖片提供／遠見
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希望這樣的悲劇不要再次發生。 圖片提供／遠見
希望這樣的悲劇不要再次發生。 圖片提供／遠見
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因處理補票糾紛警員李承翰遭乘客刺傷，傷重不治。 圖／讀者提供
因處理補票糾紛警員李承翰遭乘客刺傷，傷重不治。 圖／讀者提供
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（作者／魯皓平 本文出自2019.07.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

嘉義警察台鐵
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