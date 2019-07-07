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勇警李承翰16日舉行告別式 靈位入祀忠烈祠

2019-07-07 16:13中央社 嘉義7日電

鐵路警察李承翰因公殉職，將於16日舉行告別式，靈位將入祀忠烈祠，至於告別式場地將另覓地點設置，也有人建議在嘉義車站設銅像紀念，將由相關單位研議。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰，3日晚間執勤時遭刺傷送醫急救，4日上午不治殉職，各界表示哀悼。

設在嘉義市立殯儀館內的李承翰靈堂，連日來各界紛紛前往捻香並獻花，空間不敷使用，鐵路警察局高雄分局副分局長王新樹今天指出，考量各界致意者眾及鮮花擺設空間，經與市立殯儀館商量，另在大型遊覽車停車場旁，搭設完成擴大空間的靈堂，即日啟用。

王新樹指出，李承翰告別式將在16日舉行，考量嘉義市立殯儀館的容納空間，告別式場地傾向另覓地點，可能選在嘉義市區內前台灣燈會場址的新生路及啟明路路口，將於8日與嘉義市政府等單位研商。

李家親戚表示，告別式舉行之後，李承翰靈位將入祀忠烈祠，家屬已表示同意，只不過，在告別式前的這幾天正是最難熬的日子，因為高齡91歲的阿嬤，至今仍不知道愛孫已殉職離世，李家雙親深感哀痛，不知該怎麼說，連鄰居都同感哀傷。

另有網友提議，在事發地點的嘉義車站設立銅像紀念李承翰，鐵路警察局高雄分局表示贊成；台鐵表示，嘉義車站已登錄為古蹟，需經嘉義市政府文化局文資審議，將遵照上級指示辦理；市府文化局表示，由台鐵提計畫送文資審議，只要位置適當樂觀其成。

連日來各界捻香致意者包括警界、工商企業、民間團體等，連嘉義重機車隊也自發性相約到嘉義車站獻花悼念，並向第一線警察致敬；還有號召設立「警察訴訟基金」照顧第一線員警，獲得企業各界迴響。

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