下輩子別再當警察！警曝菜鳥時期值勤後痛哭「我們也很怕」

2019-07-06 09:20 聯合新聞網 綜合報導



台鐵嘉義站傳出一名男子持刀攻擊鐵路警察事件，造成李姓員警不治。圖為台北車站執勤的鐵路警察專注戒備。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 鐵路警察局警員李承翰因調解台鐵自強號乘客補票糾紛，執勤時遇刺失血過多身亡，讓不少人感到相當心痛，也因此引來「單警執勤」批評聲浪。一名服勤4年的警察也在Dcard回憶自己菜鳥時期，每天都在處理大大小小的糾紛、車禍、刑事案件，但這種事件看多了，真的很怕某一天發生在自己周邊或身上，希望學長下輩子別再當警察了，「你受的難這輩子已經夠多了。」

看到警員李承翰台鐵值勤遇刺身亡的案件後，一名資歷4年的警察在Dcard發文，表示身為一名警職人員雖然素昧平生卻感同身受，服勤4年來見過世面不算多，但也絕對沒少過，每天都在處理大大小小的糾紛、車禍、刑事案件，記得下單位滿一年就帶著剛出來的學弟出門巡邏，接到一件家暴現行犯案件，一到場對方先是咆哮，後來甚至拿出武器想攻擊。

因為自己較資深，他把學弟護在後頭並等著支援警力來，當天回家他抱著電話痛哭好久，因為那年他年紀也才20出頭而已，別人喊支援總是第一個到場，但是這種事件看多了，真的很怕某一天意外也發生在自己周邊或身上。他說「希望學長下輩子別再當警察了，你受的難在這輩子已經夠多了」，也希望這次事件能為警界帶來一些不一樣，希望同在這個崗位的人們能平安渡過每一天。

網友看完也紛紛替警察打氣「你們辛苦了」，也有人表示「我身邊很多朋友是警察，每次看到警察殉職 我都很擔心他們...警察真的是偉大的職業」、「真的很想哭，尤其前女友最近考警察，真不希望她遇到這種事」、「發自內心的謝謝你們，也希望你們要好好保護自己」。