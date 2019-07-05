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三立本土劇爆潛規則 前總監涉收回扣遭起訴

錯了嗎？鐵警與歹徒纏鬥受傷 他們忙拍照遭網友撻伐

2019-07-05 19:37聯合新聞網 綜合報導

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日前在嘉義服務的鐵路警察李承翰因調解台鐵自強號乘客補票糾紛，執勤時遇刺身亡，這件事讓台灣很多人心痛。事件發生當下，同車乘客已經用手機錄下李承翰英勇對抗歹徒的畫面上傳社群網站，但有張照片卻引起網友圍剿大罵「為什麼不幫忙還在那邊拍」？

就在網友不斷留言圍剿大罵現場乘客只顧拍照沒幫忙時，臉書「爆料公社」管理員po文反問這些漫罵的網友們，你們第一時間看到的影片誰拍的，沒有他們，你們看的到警察英勇的行為嗎？當時誰知道會有多嚴重，拍照蒐證有錯嗎，「不要愛看又愛罵，人家拍下來的都是證據，而你們只會在那邊指責」。

管理員文中更質問這些罵現場拍照民眾為什麼不上去幫忙的網友們，萬一自己幫忙反而被殺要誰賠？只能算自己倒霉嗎；而萬一幫忙不小心殺了對方，你可能要賠1700萬，那你幫不幫忙，這「是法律讓民眾不敢見義勇為，難道要怪民眾無情」？

有網友在看完管理員po文後，紛紛留言表示「中肯」、「不管如何，很心痛」、「沒有蒐證，就等著讓家屬來反咬警察」，不過也有網友覺得「你可以不幫忙！但不要在現場⋯⋯如果你被狹持還要救你」、「真的，看那些就是要拍一拍然後跟人家說，他有第一手照片影片什麼的」，更多網友認為「人家警察在跟犯嫌扭打中了，你可以遠遠拿東西例如雨傘幫忙敲嫌犯，戳嫌犯，不會很困難吧」。

警權會（社團法人台灣警察權益平等協會）副理事長高振修也在臉書分享一般民眾如果遇到類似事件時，除了攝影拍照協助警方做不同角度的採證外，還有以下事項可以分工，一、聯絡110、119，跟他們報告人在哪一站往哪一站，哪個列車，同時告知「目前有衝突，儘速派人到達」。二、聯絡站長、列車長，如有必要時站務人員會停下車輛。三、讓出位置，甚至可以平靜地離開包廂，警察才能施展他擁有的警械與受訓過的武術制伏歹徒。最後一項是善用手邊的工具或是協助拉開二方，但務必量力而為。

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