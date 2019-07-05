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有衝突、被投訴報告就寫不完 他嘆：警察沒人權尊嚴

2019-07-05 17:11聯合新聞網 綜合報導

一名網友回憶曾在警察單位服替代役，看了許多基層員警執勤時的無奈，讓他很感慨。照片...
一名網友回憶曾在警察單位服替代役，看了許多基層員警執勤時的無奈，讓他很感慨。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
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台鐵日前發生乘客因補票糾紛，竟刺死了前來處理的鐵路警察，案發後警察的人身安全也引發了討論。一名網友在「爆怨公社」貼文回憶18年前曾在警察單位服替代役，期間經歷過支援抗議現場、抓飆車族、處理酒後鬧事等，感受到基層員警因制度問題，若遭到投訴就得寫報告，因此只能委曲求全，盡量不引起衝突對立，這也讓他很感慨的說「基層員警要的是多一點的權利！」

原PO開頭寫道「每次看到員警出事了，長官才在哪裡講幹話」，他說18年前在警察單位服役，在保一單位時去支援抗議現場，「當地的警員為了不要有跟民眾起衝突，選擇站在我們替代役的後方，因為有了衝突，他們報告寫不完。」後來因為內政部有個「治安零成長」的計劃，於是他被調到宜蘭的派出所支援3個月。

這期間原PO跟著員警抓沒戴安全帽的飆車族和處理酒後鬧事，他看到了基層員警許多無奈。他說飆車族和警方發生擦撞，員警還要擔心對方有沒有受傷，警車若擦傷，能處理就自己處理，不然送分局修要寫報告。而員警處理酒客鬧事還得好言相勸，遇到對方要動手，警察還要退後，不然若是起了衝突，報告就寫不完了。

就連後來被調到機場服役巡邏，看到違停的計程車或民眾，都要先勸導，若遇到不講理的駕駛，就只能邊開單邊忍受聽對方的幹譙，而且還不能回罵，不然回去又得寫報告。

原PO說曾有學長問他要不要當警察？但他心想「當警察真的有尊嚴跟權利嗎？只不過是合法配槍的保全吧」，他很想跟坐辦公室的長官說，「給員警們自己決定使用槍械，可以保護員警也保護民眾，少一點報告少一點責罵。」文末他很有感觸的寫道「家屬不要撫慰金，他們只要小孩自己拿錢回家。家屬不要孩子進忠烈祠，他們只要小孩進自己的家門。」

多數網友都同意原PO的看法，「說出基層員警的心聲，有了權利、少寫報告。擁有執法權，一定會讓警察多了尊嚴，不再畏畏縮縮」、「頭痛醫頭、腳痛醫腳， 政策殺人」、「支持警察合法使用槍枝」、「警察才是最該出來罷工的群體，讓國家知道，警察的生命也是一條人命，不是國家的機器而已」。

不過也有人持不同立場，「任何事情都是一體兩面，事情絕非想像中容易處理」、「給警察權力，可是遇到濫用職權的呢？到時候又一派人出來吵要縮減警察權力。政策沒辦法做到人人好，只能在社會中抓取平衡點」。

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