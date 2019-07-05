刺警案／「我們很想你」同袍淚做影片悼念遇刺警

相關新聞
鐵警遇刺 總統要求加派警力 犯防專家：先做好預防犯罪2019-07-05 15:24
PO文「狂賀鐵路警察多一缺」 保五總隊：他歷練不足2019-07-05 14:49
警消3權益被擺爛 徐永明籲執政高層不要打假球2019-07-05 14:48
鐵路勇警殉職保警竟PO文狂賀多個缺 下場記過一次2019-07-05 14:27
林佳龍：檢討鐵警執勤安全措施 一周內開會2019-07-05 14:25
刺警案／兇手鄭男拒與他人同房 便當吃光光2019-07-05 14:24
刺警案／保警進駐支援鐵警 1+1不落單 防彈衣護身2019-07-05 14:20
影／啟動保警支援鐵警 旅客直呼「雙警喔」2019-07-05 13:09
嘉義鐵警遇刺身亡 蔡英文：心痛、通盤檢討2019-07-05 12:52
刺警案後承諾要人給人 基層警：補鐵警之前就定案了2019-07-05 12:29
120保警已到位支援鐵警 巡邏採「一鐵一保」雙警制2019-07-05 12:23
鐵路勇警殉職！ 館長怒批蔡政府責無旁貸2019-07-05 12:18
葉毓蘭：民進黨執政時大砍鐵警 今員警被殺誰負責2019-07-05 11:46
鐵路警案遇害 台鐵最快下周檢討列車長配備等安全問題2019-07-05 11:32
影／李承翰同袍製作回憶影集 淚水止不住「我們很想你」2019-07-05 10:58
對比紐約警察執法力度 廣告小妹：在台當警察好難2019-07-05 10:28
保警進駐嘉義火車站支援 防彈衣不離身2019-07-05 10:28
看到李承翰2年前舊照 想起他的熱血大家哭慘了2019-07-05 10:26
台鐵喋血殺警鄭男羈押 看守所：關獨居房、便當吃光光2019-07-05 10:24
沒有辣椒水！裝配跟訓練是鐵路刺警悲劇主因2019-07-05 09:35
警察權益會：警界訓練 太迷信奪槍術2019-07-05 00:36
鐵警之死…台鐵驗票沒落實 天天有補票糾紛2019-07-05 00:34
第一線員警勤務高風險 蔡總統指示：要錢給錢 要人給人2019-07-05 00:30
刺警男 妻下跪：他很久沒服藥了2019-07-05 00:25
殉職警 再過7天就是他25歲生日2019-07-05 00:24
鐵路警察單人執勤殉職 佩槍的弱勢？2019-07-05 00:22
處理補票糾紛 24歲勇警遇刺殉職 殺警男收押2019-07-05 00:01
鐵路警察遇害 北捷彈性增雙警巡邏2019-07-04 23:25
從北捷到自強號殺人事件 警方在車廂內最好武器是這個2019-07-04 23:01
警政署長：保一保四保五 即日起支援鐵路警強化人力2019-07-04 21:21
台鐵殺警案嫌犯 法院裁定羈押未禁見2019-07-04 21:20
借鑑鄭捷殺人事件 徐國勇：鐵路警察將使用電擊槍2019-07-04 21:07
徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍2019-07-04 21:07
影／徐國勇：總統、院長指示將以最快速度採購電擊槍2019-07-04 20:43
影／保障執勤員警 北市捷運警配電擊槍 射程達6.5公尺2019-07-04 19:05
影／鐵路警殉職 台鐵自我檢討：落實禁止無票上車2019-07-04 18:37
台鐵殺警案 犯嫌犯下重罪遭聲押2019-07-04 17:49
鐵路警遭刺死 北捷警察隊將強化勤務2019-07-04 17:26
影／鐵路警遇刺亡 蘇貞昌：提高公共運輸警力配置2019-07-04 17:25
熱門文章
徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍2019-07-04 21:07
祖先變蔭屍！他急買一箱10年白酒這樣做 網友：長知識2019-07-05 11:11
警察遇襲 協助制伏歹徒下場慘？律師：多慮了2019-07-04 16:59
看到李承翰2年前舊照 想起他的熱血大家哭慘了2019-07-05 10:26
影╱象鼻岩外海7男女潛水 20歲男子失蹤海陸空搜索2019-07-04 19:12
繼嘉義台鐵喋血1警亡 雲林又2名警察受傷2019-07-05 13:03
警政署長：保一保四保五 即日起支援鐵路警強化人力2019-07-04 21:21
影／鐵路警殉職 台鐵自我檢討：落實禁止無票上車2019-07-04 18:37
鐵警之死…台鐵驗票沒落實 天天有補票糾紛2019-07-05 00:34
台鐵喋血殺警鄭男羈押 看守所：關獨居房、便當吃光光2019-07-05 10:24
以行動力挺警察 徐國勇：友人將贈250支電擊槍2019-07-04 17:05
台鐵殺警案嫌犯 法院裁定羈押未禁見2019-07-04 21:20
孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道2019-07-05 08:29
葉毓蘭：民進黨執政時大砍鐵警 今員警被殺誰負責2019-07-05 11:46
前所未見的震撼彈 彰化縣警局四分之一刑事小隊大風吹2019-07-05 09:02
鐵路警察單人執勤殉職 佩槍的弱勢？2019-07-05 00:22
男厠竟有電動車充電 萬里國小晩間失火燒黑2019-07-04 22:58
站務員上任不到2個月 徒手猛搥殺警案凶嫌2019-07-04 19:24
保警進駐嘉義火車站支援 防彈衣不離身2019-07-05 10:28
來不及過25歲生日 殉職員警是家中獨子2019-07-04 21:08
5女徵1男教衝浪 「晚上可同睡」釣出百男2019-07-04 20:08
影／保障執勤員警 北市捷運警配電擊槍 射程達6.5公尺2019-07-04 19:05
闖紅燈左轉罰2700元 員警一句話讓法官撤了罰單2019-07-05 13:09
鐵警遭刺殉職 警察協會批「奪槍術不切實際」2019-07-04 16:34
女同事穿短裙上樓 她偷拍裙底還「分享」被起訴2019-07-04 20:30
惡狼持長刀逼做SM 要她穿水手服還綁頸手腳2019-07-04 22:26
內政部臉書青春專案4點呼籲 這一項被網友讚爆2019-07-04 17:29
壓縮20公噸垃圾這樣丟包 4嫌辯「是垃圾自己掉的」2019-07-04 18:17
刺死鐵路警察 檢方：凶嫌對社會不滿2019-07-04 19:21
影／未申請獨攀奇萊迷途受傷 22歲男獲救要被罰2019-07-04 17:24
影╱金山水尾漁港女浮屍查出身分 家屬指認為失蹤黃女2019-07-04 20:31
台鐵殺警案 犯嫌犯下重罪遭聲押2019-07-04 17:49
22歲小媽上廁所急生第4胎 消防員即刻救援2019-07-05 12:27
影╱彰化男子持雙鋸追路人還襲警 彰化警動用盾牌壓制2019-07-04 17:17
攔查車輛遭撞2員警受傷 陳姓員警一度休克加護病房觀察2019-07-05 14:04
泌尿科醫師被男子持球棒打傷 男子：不滿下體被觸診2019-07-05 11:31
婦人帶2子燒炭自殺 大兒子送醫不治2019-07-04 22:06
基隆市立醫院採購不實被搜索 代理院長：不意外2019-07-05 12:01
賊躲豪宅3小時偷走女住戶BMW 保全公司未盡責判賠2019-07-05 08:57
遭檢舉自家騎樓停車挨罰900元 屋主喊冤訴願被駁2019-07-05 10:27
留言