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刺警案／「我們很想你」同袍淚做影片悼念遇刺警

2019-07-05 14:22聯合晚報 記者姜宜菁／嘉義報導

因處理補票糾紛警員李承翰前晚遭乘客刺傷，昨天傷重不治。 圖／讀者提供
因處理補票糾紛警員李承翰前晚遭乘客刺傷，昨天傷重不治。 圖／讀者提供
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25歲鐵路警察李承翰前晚因處理自強號補票糾紛，遭情緒不穩的鄭姓男子刺傷「臟器外露」，搶救後昨宣告不治。李承翰的同袍昨天為他製作回憶影片悼念，「畫面中的你，為了保護旅客安全，儘管遭受利刃攻擊而身受重傷，依然奮不顧身英勇制伏持刀歹徒，直至最後一刻仍不放手。」

「內政部警政署鐵路警察局高雄分局」粉絲專頁昨天晚上貼出弔念李承翰的影片，影片當中有當日李承翰即使受重傷仍奮不顧身制伏歹徒，也有與同袍餐敘的歡樂，讓人捨不得。

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