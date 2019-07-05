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對比紐約警察執法力度 廣告小妹：在台當警察好難

2019-07-05 10:28聯合新聞網 綜合報導

嘉義台鐵喋血案，讓警察執法安全倍受討論。 記者邱德祥／攝影
嘉義台鐵喋血案，讓警察執法安全倍受討論。 記者邱德祥／攝影
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嘉義台鐵喋血案引發社會熱烈討論，英勇的李姓警官殉職也讓許多人關心台灣警察執法安危。經常在臉書發表時事見解的部落客「廣告小妹」昨日晚間發文，說自己的媽媽過去在台灣旅遊，發現警察態度太好，讓人覺得好欺負，文末更感嘆：「在台灣當警察，好難啊。」

廣告小妹在發文中寫道，媽媽在台灣遊玩時驚呼「我可能打的過台灣警察」，認為台灣警察態度好到讓旁人都覺得一定很好欺負。她認為，台灣警察執法力度是道兩難題，「我發現許多人會在某些議題上呼籲提高警察執法權，在另一些議題上警察才剛碰到身體就高呼執法過當。」

廣告小妹提到，有網友問同樣事件發生在紐約，警察是否就不會殉職。廣告小妹回應紐約警察死亡率其實更高，但紐約警察執法力度相對大。他以過去警方敲王炳忠家門為例，當時警方與王炳忠對峙近半小時，「紐約警察早踹門了好嗎？」

文末她也感嘆，警察的執法權不僅是政府給予，還需民眾支持。她表示在沒有明顯失當情況下，大部分民眾還是會支持警方。但在台灣，警方稍不注意就可能被輿論追殺、被家屬提告，她感嘆：「在台灣當警察，好難啊。」

底下網友大紛紛贊同廣告小妹觀點，並表示台灣警察真的很辛苦，站在第一線維護治安卻受到各種限制，有網友留言就是因為警方受到諸多限制，才導致連水果刀都能行兇得逞，直呼「配槍真的只是裝飾品而已」。

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