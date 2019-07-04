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台鐵殺警案嫌犯有預謀跡象 法院裁定羈押

徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍

來不及過25歲生日 殉職員警是家中獨子

2019-07-04 21:08中央社 嘉義市4日電

鐵路警察李承翰遭乘客刺殺殉職，警專第31期第一名畢業的他，是家中獨子，也是親友眼中孝順、乖巧的孩子，今天上午不治之後，家屬還不敢告訴高齡90歲疼愛他的祖母。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰，昨晚在台鐵嘉義站登上北上自強號152次列車處理乘客補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子持刀刺到左腹，傷及肝臟、門靜脈與下腔靜脈破裂，腹部大量出血，經輸血1萬8000CC，今天上午不幸因公殉職。

鐵路警察局高雄分局長陳順和今天受訪時，眼眶泛淚表示，李承翰是嘉義市人，台灣警察專科學校專科班第31期第一名畢業，分發到嘉義派出所服務近5年，平日表現非常優異，經常接受分局表揚。

李承翰家住嘉義市芳草里，與父母同住，他的雙親對於獨子驟然離世，哀慟欲絕，表示員警處理糾紛應派兩個人，不要單獨行動，希望法律不要縱容壞人。

他的母親回答記者時說：「我只有這個獨子，養了20幾年就把他帶走，你的心不疼嗎？」

總統蔡英文下午前往嘉義市立殯儀館慰問家屬，李承翰的母親跟總統說，她的獨子向來優秀，但是社會環境惡劣，希望愛子是最後一個犧牲的警察，也希望政府能改善警察執勤環境。

嘉義市芳草里長劉丙伍表示，李承翰從小就是親友鄰里間孝順的乖孩子，他高齡90歲的祖母，當年盼孫心切，四處求神拜佛，在媳婦高齡產子後，老人家還高興地去寺廟還願，如今承翰因公殉職，家屬怕他的祖母傷心，不敢告訴她惡耗。

李承翰同事表示，下週就滿25歲的李承翰，未婚，也沒有女友，有極高的服務熱忱，常接受表揚，與同仁相處和樂，由於所內同仁年紀都很輕，大家互相幫助，感情很好，李承翰因公殉職，同仁們都十分悲慟。

嘉義

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