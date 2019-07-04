站務員上任不到2個月 徒手猛搥殺警案凶嫌

2019-07-04 19:24 中央社 嘉義市4日電



鐵路警察李承翰遭乘客刺殺身亡，加入台鐵不到2個月的站務佐理員呂秉諭，昨晚徒手協助制伏凶嫌，今天想起昨晚情景仍心有餘悸，對於李承翰之死表示遺憾與難過。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰，昨晚在台鐵嘉義站處理自強號乘客補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭姓男子持刀刺傷，今天上午宣告不治。

昨晚加入制伏凶嫌行列的台鐵嘉義站站務佐理員呂秉諭，今天接受中央社記者訪問時表示，得知李承翰是警專31期第一名畢業的高材生，本月12日將過25歲生日，卻來不及過生日就與世長辭，感到非常遺憾與難過。

38歲的呂秉諭表示，自己原本在民間企業工作，4月底才到嘉義站服務，昨晚在月台上聽到列車長請求鐵路警察上車處理乘客票務情事，就看到李承翰上車處理。

呂秉諭指出，當時在月台上看到自強號第4車廂有一名乘客在咆哮，李承翰上車後一度與凶嫌對話，沒想到凶嫌精神好像很不穩定，隨後就看到凶嫌突然拿出刀子朝李承翰揮舞，自己就趕快跑上車廂幫忙。

他說，跑上車廂之後，發現李承翰已壓住凶嫌持刀的手，他立即從凶嫌背後用力搥打，想要合力將凶嫌制伏，之後看到地上有一灘血，才知道李承翰中刀；後來由自強號列車長與另一列區間車的列車長，以及見義勇為的乘客一起將凶嫌制伏。

呂秉諭表示，當時只想幫警察，並未考慮到自身安危，何況這是他的職務所在。

台鐵嘉義站長林文欽表示，呂秉諭雖屬臨時人員，但勇於任事，值得肯定，將予表揚。