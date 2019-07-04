刺死鐵路警察 檢方：凶嫌對社會不滿

2019-07-04 19:21 中央社 嘉義市4日電



鐵路警察李承翰遭乘客持刀刺殺，今天上午不治，涉嫌行凶的54歲鄭姓男子經嘉義地檢署檢察官偵訊後，檢方認為他的犯罪動機為對社會不滿，今天傍晚已向法院聲請羈押。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰，昨晚在台鐵嘉義站登上自強號處理補票糾紛時，遭情緒不穩的鄭姓男子持刀刺傷，今天上午宣告不治，凶嫌經制伏後，今天由鐵路警察局依殺人、妨害公務罪移送檢方偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊傍晚受訪表示，檢警調查發現，鄭姓凶嫌昨天在犯案前，早已預先購買兩把刀子，事發時，以猝不及防的速度，刺向員警的左腹部，造成員警李承翰傷及肝臟，不幸因公殉職。

蔡英俊指出，員警李承翰的死因初步研判為左腹部刀傷，但詳細死因將於明天解剖。凶嫌的精神狀況也還要做進一步調查。

至於凶嫌的犯罪動機，蔡英俊表示還待釐清，不過根據相關影片與證據，指向凶嫌對社會不滿，因長期累積所造成，案經檢察官複訊後，已向法院聲押。

蔡英俊表示，嘉義地檢署檢察長繆卓然、犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林木釧、書記官長林合等人，今天中午也到嘉義市立殯儀館慰問家屬。李承翰的母親請求司法機關一定要嚴辦，不要讓這種事一再發生。

繆卓然除了安撫家屬情緒外，也表示公權力不容許挑戰，檢方一定會查明真相，嚴辦到底。