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慰問李承翰家屬 蔡總統：檢討警方執勤環境

2019-07-04 18:07中央社 嘉義市4日電

總統蔡英文今天下午前往嘉義市立殯儀館，慰問因公殉職鐵路員警李承翰家屬。總統表示，年輕員警因公殉職，令人心痛，政府會持續檢討，讓警察有更安全的執勤環境。

蔡總統下午在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、警政署長陳家欽、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等人陪同下，向李承翰父母致意。總統蹲下身子，握著李承翰雙親的手，神色哀戚。

李承翰的母親表示，獨子李承翰向來優秀，但是社會環境惡劣，希望愛子是最後一個犧牲的警察，也希望政府能改善警察執勤環境。

總統稍後受訪表示，年輕員警李承翰因公殉職，大家都非常心痛與不捨，她一方面要感謝全國警察辛苦執行任務，保衛人民，也要對執勤時面臨的暗沉挑戰，持續檢討。

總統指出，李承翰的母親說得很好，希望承翰是最後一個犧牲的警察。政府會好好檢討，讓員警在執勤時能夠有更安全的執勤環境，「走掉一個年輕的生命，大家都很傷心與不捨」，希望家屬保重。

徐國勇受訪表示，李承翰撫卹金大約有新台幣1900多萬元，但是再多的錢也不能彌補一個年輕的生命，他看到今天很多人都掉下眼淚，內政部也會在各方面協助家屬，並研議是否讓李承翰晉升巡官，或入祀忠烈祠。

此外，中國國民黨總統初選參選人郭台銘稍早也在嘉義市長黃敏惠等人陪同下，前往嘉義市立殯儀館上香、慰問死者家屬。

他表示，李承翰很偉大，可見李承翰父母從小就把李承翰教養得很好。他也請李承翰雙親節哀，好好保重身體。

郭台銘指出，他是警察子弟，從小就知道警察工作危險，父母好不容易養大孩子，年紀輕輕就發生意外，呼籲政府要提高警察福利。

嘉義

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