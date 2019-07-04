鐵路警因公殉職 警政署：提升執勤安全訓練

2019-07-04 18:07 中央社 台北4日電



內政部警政署今天表示，警政署鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰配有警槍、警棍，但事發突然，且考量其他旅客安危，未使用槍械，將研商提升警員執勤時安全訓練。

李承翰昨晚在台鐵北上自強號152次列車停靠嘉義站時，上車處理補票糾紛，遭情緒不穩的鄭姓男子刺傷，傷重不治。

警政署表示，依警械使用條例，警員執行職務時，可使用包含棍、刀或槍等警械，如果評估現場狀況出現脅迫警員生命或裝備，且有事實認定足有危害之虞，也可使用警械、刀，但不可傷及其他民眾。

資深警官說，鐵路警員遭攻擊，可能事發突然，就算身上配有警槍、棍或辣椒水，考量其他旅客安危及列車空間狹小，基本上不會貿然使用，但員警可穿戴防彈背心或使用電擊槍，就算歹徒持刀近身攻擊，當下應能降低受傷機率。

警政署說，鐵路警察局警員平時職務分有巡邏、備勤、守望與值班，但鐵路警察局警員人數配置較少，執行巡邏、守望勤務時，基本上是編排由一名員警執勤，並依勤務狀況攜帶相關裝備，像守望會攜帶蒐證器材、警棍、警槍與警用無線電；巡邏是警槍等裝備，至於防彈背心則由當地主管認定是否穿著。

警政署表示，李承翰遇突發狀況，可能是考量列車上其他旅客安危及空間狹小，未使用警械、警棍，後續會持續研商提升警員執勤作為，確保警員執勤安全。

電擊槍部分，警政署說，台北捷運曾發生鄭捷隨機殺人案，目前僅台北、桃園與高雄捷運警察隊配有電擊槍，鐵路警察局曾提出規劃研議配戴，但考量嫌犯可能裝有心臟支架等狀況，目前尚未配置。