警察遇襲 協助制伏歹徒下場慘？律師：多慮了

2019-07-04 16:59 聯合新聞網 綜合報導



嘉義鐵路警察李承翰遭乘客持刀刺傷，送醫不治身亡，引發網友討論出手制伏歹徒的風險。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

歹徒就在眼前，你選擇自保還是挺身而出？嘉義鐵路警察李承翰遭逃票乘客捅刀殉職，令社會大眾難過又氣憤。一名PTT網友發問，若身處案發現場，是否會出手幫忙制伏歹徒？引發眾多討論。

有網友在PTT八卦板發文提問，若案發當時在那班自強號上，是否會用手邊物品幫忙制伏歹徒？他自認不會出手，理由是怕之後將面臨「民事（對歹徒侵權行為）、刑事（傷害罪）、行政（協助警方不符合正常行政程序）三種訴訟」。

他進一步推測，法官可能會問他：「你為什麼要把他打到重傷呢？你可以大聲嚇阻他，或是奪下他的刀子就好啦。」更慘的是，或許還會因為找不到律師幫忙免費打官司，而得背負高額訴訟費，不僅還要耗費很多時間上法院，甚至會因此失業。至於歹徒，可能又會被說「可教化」，而且會獲得律師和人權團體免費協助，「纏訟多年後，搞不好判得比歹徒重」。

「我腦補到這裡，已經都快流淚了」，該網友最後得出結論，「我應該還是會當個懦夫，只敢在遠處用東西丟歹徒，分散他注意力吧…。」

針對這個假設題，多數網友同樣選擇「自保」，「給專業的來就好」、「對方若有武器時還真不會，風險太大」、「絕對不會幫，幫了自己吃不完兜著走」、「趕快離開現場去找救援，不要在那邊礙手礙腳的」、「（出手）事後會被嫌犯家屬告」。但也有少數人表態會挺身而出，「寧可出手不可違背良心」、「沒槍我一定會幫，因為我很高大」、「看現場情況，但思考和你不同，是看有沒有幫忙的空間與安全性」。

發揮正義感，真的如此危險嗎？根據《ETtoday新聞雲》報導，律師鄭瑞崙表示，在這個案件中，歹徒屬於現行犯，依照刑事訴訟法第88條，任何人皆可逮捕他，不會觸犯妨害自由罪。

再者，依刑法第23條規定，基於防衛自己或第三人權利，挺身對抗持刀歹徒，即使造成對方受傷，也屬正當防衛，不會判罰，民法第149條也規定正當防衛不負損害賠償之責，當然就不會有對歹徒侵權和傷害罪這些問題。因此對於網友的悲觀想像，鄭瑞崙律師認為真的「多慮了」。