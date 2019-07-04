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北捷警配備4利器 打擊犯罪保護民眾

2019-07-04 16:05中央社 台北4日電

台鐵發生旅客持刀攻擊警員案。台北市警局捷運警察隊今天說，除增加警員專責巡邏列車車廂及站體，執勤時也會配戴手槍、電擊槍、警棍和辣椒水噴霧器，打擊犯罪、保護民眾。

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚間登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，4日上午8時27分宣告不治。

北市警察局捷運警察隊隊長陳金城今天表示，台鐵發生旅客持刀攻擊警員案，為防範類似狀況，現已加強提升維護捷運旅客安全作為，除增加2名員警專責巡邏列車及站體，針對台北車站等重要車站也編排守望勤務，且線上執勤員警均配戴手槍、電擊槍、警棍、辣椒水噴霧器。

他指出，捷運月台層及詢問處也配置長棍，若遇突發案件時，可提供給站務人員或保全使用。

他表示，為讓優勢警力在案發後抵達現場，各捷運站主詢問處及月台層安心候車區皆設有巡邏簽箱，此外，每個月也會辦理警員使用手槍、電擊槍等訓練，並定期和捷運站務人員及司機辦理維安訓練。

警方呼籲，搭捷運若遇突發狀況，應與歹徒保持安全距離，或用隨身攜帶背包、雨傘等物品防禦，發現車廂內疑有行為異常或具攻擊行為的民眾，可透過車輛內緊急對講機通知司機員，並立即報警。

嘉義台鐵

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