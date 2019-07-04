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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

近年台鐵安全事故大事紀

2019-07-04 14:24中央社 台北4日電

24歲鐵路警察李承翰執勤遇害，旅客持刀進入台鐵已不是首例，今年3月就有一名男子在松山車站月台持刀揮舞。回顧過去的台鐵安全事故，還曾發生手扶梯傷人、爆炸等意外事故。

以下為近年台鐵安全事故大事紀：

--民國104年3月，松山火車站傳出火警，警消趕往搶救後已撲滅火勢，幸好當時無人員傷亡。

--民國104年4月1日，一名婦人乘坐台鐵自強號列車，因坐錯位遭到也是乘客的男子毆打。

--民國105年，高雄火車站月台上樓電扶梯因扶梯踏板破損，造成5名旅客摔傷送醫。

--民國105年7月7日，發生松山車站爆炸事件，當天晚間約10時，一列由新竹開往基隆的1258次區間車（編組EP509+EP504），在進入松山車站月台前，第6車EP509行李架上行李箱發生爆炸，造成25名旅客受傷。

--民國105年12月，台鐵板橋車站再度發生手扶梯傷人事件，疑似電扶梯負載過重所致，造成3人受傷。

--民國106年12月31日，台鐵81列次莒光號曾姓列車長晚間6時多，因勸阻一名疑似喝酒的乘客，竟遭宋姓乘客持酒瓶砸傷頭部。

--民國107年10月，發生各界注目的普悠瑪列車事故，當時由樹林開往台東的6432次普悠瑪列車（編組TEMU2007+TEMU2008），於下午約4時50分時行經宜蘭線新馬站前彎道時以時速141公里高速出軌，8節車廂全數出軌，其中第3、5、7、8節車廂翻覆，造成嚴重死傷。

--民國108年3月，一名高姓男子搭火車行經近松山車站時，就在車上亮刀並高喊「我要當下一個鄭捷」，高男下車後在月台持刀揮舞，所幸被民眾鄭瑋文及站務員合力制伏，並移送法辦。

--民國108年7月3日，24歲的鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰登車處理一名情緒不穩定男子，結果情緒失控的鄭男竟持刀攻擊員警，造成李承翰受傷、臟器外露，送往嘉義基督教醫院救治，但在輸血1萬多CC後，仍宣告不治。

首宗鐵路警察被殺殉職案。鄭姓男子昨晚搭乘自強號列車，因不願意補票與列車長發生拉扯...
首宗鐵路警察被殺殉職案。鄭姓男子昨晚搭乘自強號列車，因不願意補票與列車長發生拉扯，台鐵嘉義站警員李承翰上車排解糾紛，被鄭男持刀刺中腹部，仍奮力壓制鄭男。 圖／翻攝自YouTube
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