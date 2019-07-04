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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工發文道出基層辛酸

2019-07-04 15:05聯合新聞網 綜合報導

昨晚發生的台鐵喋血案，54歲鄭姓男子因不願補票發生糾紛，而後持刀攻擊李姓員警，員警今早宣告不治。對於台鐵員工而言，乘客逃票補票並非新鮮事，今有網友在PTT上分享過往擔任台鐵約聘雇員時的工作經驗，並表示前輩都會勸自己不要主動驗票。

PTT一篇名為「台鐵都夠便宜了，還逃票的是哪些人？」中，作者表示，逃票的人並沒有特定族群，從學生、家庭主婦，到外籍人士、移工都有，過往站在剪票口，一天要抓到10人都不是問題。當他試圖驗票時，又有可能遭到旅客咆哮怒吼，讓他感嘆：「只能說台灣旅客的教育文化和個人修養還有一段路程要努力。」

在列車上，驗票是列車長應盡義務，但作者表示，當時曾經在列車上工作的資深前輩都會勸告不要主動驗票，原因是民眾對補票有許多「後續動作」，甚至使用暴力解決，「我真的覺得多一事不如少一事，反正平安也是過一天。」

台鐵基層人員要面對的問題不止逃票旅客，其他如乘客喝醉、精神異常等也都必須由他們處理，因此有議員表示，應讓員警攜帶電擊棒及辣椒水等裝備保障安全。但作者認為，電擊棒及辣椒水若使用不當，可能弄髒車廂或傷害車內其他乘客，引發後續更多問題，尤其電擊棒更可能導致旅客死亡。

其他網友看了紛紛留言回應，希望未來鐵路警察能提供其他武器，而不只是一根木棍；也有網友留言建議可以使用電子票證，讓旅客逃不了票。

鄭姓男子昨晚搭乘自強號列車，因不願意補票發生糾紛造成攻擊致死事故。大多時候，列車...
鄭姓男子昨晚搭乘自強號列車，因不願意補票發生糾紛造成攻擊致死事故。大多時候，列車長身上配帶的行動調度電話，成為發生緊急事件時唯一可以立即攻擊的工具。 記者邱德祥／攝影
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