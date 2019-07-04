鐵路警遭殺害 蔡英文要求增加公共運輸警力

總統蔡英文（中）今上午到新北先嗇宮參拜後指出，要求警政單位對於警員執勤的安全，要進行檢討。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

台鐵驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲鐵路警察李承翰送醫後宣告不治。蔡英文總統上午到新北先嗇宮參拜後受訪，她對此事表達哀悼之意，也感到心疼痛心，要求警政單位務必使警員在執勤的時候，能夠確保安全，對於警察同仁的辛苦，她也要表達感謝。

蔡總統後來也推文說，第一線員警的勤務，有非常高的風險。

為了防範類似的事情再度發生，已經要求警政署，增加公共運輸警力，保障乘客的安全，也增加警察執勤時的支援，以及檢討第一線執勤人員的裝備，增加同仁面對風險時的安全。