嘉義鐵路警察遭殺案 南市府：社工前往安撫凶嫌家屬

2019-07-04 12:25 中央社 台南4日電



台鐵自強號昨晚在嘉義驚傳台南鄭姓男子疑因逃票殺警，台南市政府社會局今天表示，凶嫌是列冊中低收入戶，非高風險家庭，家屬因心情不穩，社工已前往安撫。

台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，凶嫌是列冊中低收入戶，非高風險家庭，過去也沒有通報紀錄。

社會局表示，因凶嫌家屬受殺警事件影響，心情不穩，社會局已指派社工前往安撫，關懷家屬情緒。

涉嫌殺警的鄭男，租住在台南市安南區，鄭妻一早得知丈夫犯案後放聲大哭，看到媒體登門更下跪痛哭說「對不起警察，對不起警察的家人」。