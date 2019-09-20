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新聞眼／本土企業對中職卻步 國球夢如何圓？

2019-09-20 00:00聯合報 本報記者婁靖平

Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右二）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金...
Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右二）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金鷲球場本部長川田喜則（左—）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（右三）、秘書長馮勝賢（右—），在轉賣說明記者會上合影。 記者林俊良／攝影
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中職的龍頭球隊被日資企業買走，是喜亦是憂。喜的是，中職有機會透過刺激而成長；憂的是，台灣唯一的職業運動，居然沒有本土大企業願意投入。

Lamigo桃猿隊多年苦心經營，好不容易戰績、人氣都衝到第一，但母企業負荷不了長期虧損，只能尋求轉賣，剛取得台灣網銀執照的樂天集團嗅到商機，雙方一拍即合，成就了史上首例。

樂天在日本擁有職棒隊（樂天金鷲），透過電子商務結合運動行銷很內行，相同模式，可望引入台灣，帶動球場體驗，創造新時代的中職。

往後樂天帶進的任何新元素，都會刺激到其他球隊，不能再原地踏步，只想著「拿香跟著拜」，必須激盪出更多火花，才有本錢一搏。

樂天有豐富的日職經驗，現在再跨足中職，在兩相比較下，更容易看出聯盟制度、規章的落後。樂天當了新老闆，將成為中職繼續改革的契機。

猿隊賣給樂天，固然有其商業考量，但也暴露出中職面臨的困境，不論是新球隊創立，還是老球隊轉賣，始終吸引不了本土大企業的關愛眼神。

台灣比樂天更有規模的企業不在少數，但談到投資職棒，都是敬而遠之、望之卻步，「國球」其實不在大老闆的心中，台灣僅有的職業運動，市場規模自然有限。

中職也必須深思，是環境不好、沒有前景，還是商品本身有問題，為什麼總是乏人問津，就連最具代表性的球隊尋求轉賣，只能靠外資出頭。

而蔡英文總統在二○一六年提出「棒球三支箭」，其一是職棒增為六隊，轉眼三年過去，箭不但還在飛，甚至已有兩支球隊轉賣（義大犀牛、猿隊）。

本土企業不捧場、中職不爭氣、國家政策不買單。台灣的職棒想要健全發展，終究只是夢一場。

Lamigo桃猿劉保佑樂天中職義大犀牛

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