中職／桃猿轉賣給樂天 劉玠廷：這是最好的結局

猿隊領隊劉玠廷（左）、樂天亞洲總部營運長渡邊崇，在記者會上握手致意。 記者林俊良／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊將由日商樂天集團接手，猿隊領隊劉玠廷說：「球隊股權百分之百轉賣給樂天，之後Lamigo將退出棒球市場。」隊名確定不會保留，轉賣價格雙方未透露，推估超過台幣六億元。

猿隊七月三日拋出求售消息，有不少企業探詢，劉玠廷透露，樂天態度最積極，評估後也認為最適合接手，「把球隊賣給需要的人，這是最好的結局。」

割捨經營十六年的球隊，劉玠廷在洽談轉賣過程中最在意兩件事，「球隊續留桃園永續經營、行政人員留用」，而這兩個條件也獲樂天同意，他說：「感謝樂天珍惜、尊重台灣市場和人才。」

外資買下中華職棒球隊，是史上第一例，聯盟會長吳志揚表示，樂天在日本有球隊，還有電子商務、網銀等事業經營，符合年輕世代需求，未來會帶來新鮮的體驗，「新模式產生，球隊經營水準會往上提升，其他球團也會努力跟著學習」。

依照聯盟規定，球隊轉賣需經其他球團同意，吳志揚說：「樂天雖為外資公司，但在台灣有事業體，接手一支體質健全的球隊，且又是熱愛棒球的企業，預期可獲各隊點頭。」

樂天的商業觸角在二○○八年伸向台灣，今年也取得網銀執照，正值亟需打開品牌能見度的時刻，亞洲總部營運長渡邉崇說：「接手猿隊，希望透過加入中職，讓大家更認識我們的事業。」

猿隊隊史進入倒數計時，接下來還要挑戰隊史第七座總冠軍、首度三連霸，劉玠廷說：「還不到說再見的時候。」球團計畫在總冠軍賽結束後舉辦告別賽；樂天未來將另覓新隊名。

日本媒體前天報導，樂天以十一億日圓（約台幣三點一八億元）入主猿隊，但昨天未獲雙方證實；二○一三年中信以四億元接手兄弟象隊，富邦則在一六年買下義大犀牛隊，當年公告價格為三億元。