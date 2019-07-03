奪冠後、五隊前... 猿隊起碼值6億

2019-07-03 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標



猿隊的票房與戰績都是中職頂尖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo桃猿隊決定尋找新企業接手，最快年底就會易主，結束隊史十六年；以猿隊近年人氣、戰績，選在這個時間點出手，確實有利拉抬身價，很有機會創下中職史上最高轉手價格，超過六億元算是合理數字。

中職現役五隊中，猿隊母企業規模最小，領隊劉玠廷坦言，中小企業經營職棒的年代已經慢慢結束；儘管猿隊近五年主場觀眾數都在中職排名第一，本季看來也無太大問題，但進場人數停滯、團隊薪資愈來愈高，球團經營壓力不減反增，選在可以高價出售時刻「急流勇退」也算高招。

味全龍隊六月廿四日正式加盟中職，沒想到短短九天後，猿隊竟然宣布轉售，如此戲劇性的轉變，讓球迷想都想不到；但從中職未來發展看來，龍隊後年投入一軍賽事，聯盟安排五隊賽程的複雜性，遠遠超過目前四隊，尤其職棒新軍想要衝出人氣，從過去例子看來難度不低，猿隊在這些可能的變數出現前脫手，球團價值當然更高。

中職從二○○九年起縮成四隊，猿隊歷經高雄、桃園兩個階段，一度也有單季單場平均不到兩千四百人觀戰的場面，近年穩定衝到七千人以上，堪稱行情最好的球團。

圈內人士評估，猿隊轉售價碼看漲，超越興農牛隊當年接手俊國熊隊的五億二千七百萬元，應無太大問題，甚至可衝到六億五千萬元。

猿隊過去立場並不贊成中職擴編，就怕硬要增加球隊「呷緊弄破碗」，昨天宣布轉手的主因除了長年赤字，考量未來發展情勢也是重點。