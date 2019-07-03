第12支消失的球隊 中職球隊變動多

2019-07-03 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台北報導



猿隊上周才開心慶祝上半季封王，昨卻爆出轉賣消息。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中職開打卅年，不斷發生球隊更名、解散、轉售的情況，甚至還有球團被聯盟除名，始終缺乏穩定性，猿隊昨天宣布尋找買家，也預告未來將是第十二支消失的球隊。

中職一九九○年開打至今，不但多次出現擴編、縮編，造成賽事安排一變再變，球隊也經常變動，球迷想要記住歷年吉祥物都很難，猿隊確定尋找新企業接手，將是繼俊國熊、第一金剛、誠泰Cobras、興農牛、兄弟象、義大犀牛隊後，史上第七支被接手的球隊。

中職球團不斷變動、消失，過去主要受到多次簽賭案的影響，近年則是企業不堪虧損決定收手，猿隊領隊劉玠廷做出痛苦決定，又是一個活生生的例子，未來如果不是大企業有心經營，聯盟不確定因素還會繼續存在。

中職這卅年來只有統一獅隊屹立不搖，已消失的球隊除了轉售六隊，還有味全龍（目前龍隊以新軍姿態加盟）、三商虎、時報鷹、中信鯨、米迪亞暴龍（二○○八年遭除權），如今猿隊也向球迷預告，隊史有可能十六年告終，讓人感嘆不已。

猿隊二○○三年砸下一億五千萬元接手第一金剛隊，沒想到最快今年底也要轉手，中職光是近七季就有犀牛、中信兄弟、富邦悍將這三個新面孔，再加上猿隊消失後的接手球隊，近年球團變動之頻繁，在中職史上也算罕見。