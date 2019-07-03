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中職／談桃猿轉賣決定 各球團發表看法

2019-07-03 18:50中央社 台北3日電

桃猿宣布轉賣，總經理劉玠廷（左）表示，中小企業實在經營球隊困難，並強調非解散，但...
桃猿宣布轉賣，總經理劉玠廷（左）表示，中小企業實在經營球隊困難，並強調非解散，但尋求大企業接手。 記者曾原信／攝影
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Lamigo桃猿今天召開記者會宣布要轉賣，富邦、中信及統一集團都異口同聲表示，經營職棒相當不容易，感謝桃猿的付出，也同時感到不捨。

在今天的記者會上，桃猿領隊劉玠廷指出，一直努力抵抗時代洪流，但現在中華職棒5家公司裡，其他4家包括統一獅、中信兄弟、富邦悍將及味全龍，可能都是比桃猿大上百倍的企業。

悍將表示，桃猿長期的經營成績，各界有目共睹，是中職重要且令人尊敬的盟友，「今天聽到將轉賣的消息，我們感到十分惋惜，職棒經營確實不容易，感謝Lamigo球團對中華職棒的付出，也期盼未來接手的企業能延續這股精神，一起為台灣棒球共同努力。」

兄弟領隊劉志威表示，經營職棒相當不容易，需要熱忱與社會責任，「Lamigo成功的模式我想很難被複製，也非常感謝他們，我們會繼續加油。」

對於桃猿轉賣會不會影響到第6隊出現，劉志威則指出，「劉玠廷領隊在記者會上提到，職棒在往好的方向走，也因此需要更多投入，這是一體兩面的，中小企業確實會很辛苦，但既然市場是往好的方向，我覺得不會影響到第6隊的可能性。」

獅隊領隊蘇泰安表示，聽到消息當下很不捨，在台灣經營職棒真的很辛苦，現在連票房亮眼、經營成功的桃猿都傳出要轉手，還是希望呼籲政府、愛棒球的企業可以站出來，棒球是台灣的國球。

以前是桃猿球迷的龍隊領隊吳德威則指出，「真的特別感謝劉家父子對於台灣棒球的奉獻，我很敬佩他們，也是受到他們的感召才投身棒球圈。」吳德威也表示，桃猿劉家為台灣棒球場應援文化帶來質變，「我真的很不希望他們離開，感到很不捨。」

Lamigo桃猿劉保佑

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