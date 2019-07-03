中職／日媒報導王柏融前東家轉賣 日網友喊驚訝

2019-07-03 16:18 聯合新聞網 綜合報導



日本媒體也關注王柏融東家桃猿隊轉賣之事。 擷圖自日本媒體報導 分享 facebook

Lamigo桃猿隊今天傳出轉賣的消息，Lamigo也在日本官方推特公告此消息，引起日本網友熱議，因Lamigo為「大王」王柏融前東家，日媒也特別報導轉賣消息。

在Lamigo今天中午集合全隊，正式宣布轉賣一事，而日本官方帳號也於推特上發文表示「Lamigo有意出售球隊」，並感謝球迷長年來的支持。消息一出，許多日本網友皆難以接受，紛紛表示「真的假的？」、「沒跟我開玩笑吧？」

有死忠粉絲表示：「從2015年出國留學以來，Lamigo就紮根在我心中。不管換哪家公司、什麼名字、哪個主場，都會持續支持！」也有人較逗趣說：「什麼！？我才剛買Lamigo的球衣欸！我都還沒穿過說！」

除猿隊於推特發文以外，《Yahoo Japan》也報導了猿隊欲轉賣的消息，更以「王柏融的『古巢』（前東家）」下標。從日本網友及媒體的討論可以看出，台日棒球間的交流有成也十分緊密。