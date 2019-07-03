中職／日媒報導王柏融前東家轉賣 日網友喊驚訝
Lamigo桃猿隊今天傳出轉賣的消息，Lamigo也在日本官方推特公告此消息，引起日本網友熱議，因Lamigo為「大王」王柏融前東家，日媒也特別報導轉賣消息。
在Lamigo今天中午集合全隊，正式宣布轉賣一事，而日本官方帳號也於推特上發文表示「Lamigo有意出售球隊」，並感謝球迷長年來的支持。消息一出，許多日本網友皆難以接受，紛紛表示「真的假的？」、「沒跟我開玩笑吧？」
有死忠粉絲表示：「從2015年出國留學以來，Lamigo就紮根在我心中。不管換哪家公司、什麼名字、哪個主場，都會持續支持！」也有人較逗趣說：「什麼！？我才剛買Lamigo的球衣欸！我都還沒穿過說！」
除猿隊於推特發文以外，《Yahoo Japan》也報導了猿隊欲轉賣的消息，更以「王柏融的『古巢』（前東家）」下標。從日本網友及媒體的討論可以看出，台日棒球間的交流有成也十分緊密。
本日、ラミゴモンキーズは、球団売却の意向を発表いたしましたので、ご報告いたします。長年にわたり皆様から多大なるご支持をいただきまして心から感謝申し上げます。後期戦は予定通り運営を行って参ります。三連覇に向けて引き続きご声援よろしくお願いいたします。— ラミゴジャパン (@LamigoJapan) July 3, 2019
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