中職／桃猿轉賣讓人不捨 第6隊路仍漫長

2019-07-03 15:59 中央社 台北3日電



近年戰績最佳的Lamigo桃猿隊拋出轉賣震撼彈，中職走回6隊規模還有很長一段路要走。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒今年迎來第5隊味全龍，當大家期待第6隊出現時，近年戰績最佳的Lamigo桃猿隊拋出轉賣震撼彈，董事長劉保佑曾表明不看好第6隊，中職走回6隊規模還有很長一段路要走。

味全龍隊加盟中職，終結中職長達10年的4隊規模，中職會長吳志揚曾表示，希望第5隊的出現，可以吸引更多的企業有投入中職的意願，樂見第6隊誕生，但中職還沒等到第6隊，又傳出有球隊欲轉賣的消息。

桃猿隊近7年拿下5座總冠軍，今年上半季拿下隊史第13座季冠軍，更是首度連拿5座季冠軍的球隊，桃猿經營全猿主場，融合美日韓職球場應援，改變台灣棒球觀賽文化，也是近年球迷、票房相對亮眼的球隊。

桃猿隊的母體企業達達集團，無法和中信、富邦、統一相比，但也闖出中小企業經營職棒一片天，16年來虧損新台幣16億元，還是讓桃猿隊不得不走到轉賣球隊這一步，劉玠廷對球迷說抱歉，「我們知道自己的能力逐漸跟不上職棒快速發展的腳步，也因此才做出這個困難的決定」。

中職唯一一支30年來沒經歷轉手的球隊統一獅領隊蘇泰安表示，聽到消息當下很不捨，在台灣經營職棒真的很辛苦，現在連票房亮眼、經營成功的桃猿隊都傳出要轉手，還是希望呼籲政府、愛棒球的企業可以站出來，「棒球是台灣的國球」。

在台灣經營職棒的路有多難走，統一獅隊體會最深，蘇泰安直言，一年至少虧1億元是基本，如果有打入總冠軍戰可能減少一點，但還是虧損，「如果是更大的企業，雖然也是苦，但壓力會比較輕一點」，他感謝桃猿隊董事長劉保佑這些年來對台灣棒球的經營和投入。

味全龍領隊吳德威自稱為10號隊友，很長一段時間是桃猿隊球迷，「真的特別感謝劉家父子對於台灣棒球的奉獻，我很敬佩他們，也是受到他們的感召才投身棒球圈」。

吳德威更直言，兄弟象洪家對於台灣職棒發展史扮演重要角色，但桃猿劉家為台灣棒球場應援文化帶來質變，影響力也不輸給洪家，「我真的很不希望他們離開，感到很不捨」。

劉保佑年初受總統蔡英文接見時曾提到，樂見中職第5隊出現，但不看好第6隊，如今拋出轉手震撼彈，是否會影響有意投入職棒的企業卻步，台灣職棒最多曾11隊並存，蘇泰安說，6隊其實是個適合台灣市場的規模，還是希望有新企業投入。

吳德威則表示，桃猿隊的轉手，當然多少會影響可能成為第6隊企業的觀望態度，也表示中職要在台灣市場壯大規模，還有很長一段路要走。