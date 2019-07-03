親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
中職30選秀
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

慶祝400人取回罷工三寶 長榮航空團膳吃「三寶飯」

影／罕見畫面！ 「羽鳥氏帶紋赤蛇」現蹤「蛇吞蛇」

運動筆記改變跑姿，成績不升反降？運動筆記 黃金海岸馬拉松特派員招募！
健行筆記中央山脈分段大縱走預告片-大北北段(星元帽-白猴下東澳)桃園･大溪･溪洲山P型
NBA2019夏季聯賽- 馬刺vs.灰熊 (7月3日)2019夏季聯賽- 國王vs.勇士 (7月2日)

中職／聯盟要等桃猿開記者會 馮勝賢：非常震驚

2019-07-03 13:43中央社 記者楊啟芳台北3日電

Lamigo桃猿確定要轉賣，中華職棒秘書長馮勝賢(左)回應感到非常震驚。 聯合報...
Lamigo桃猿確定要轉賣，中華職棒秘書長馮勝賢(左)回應感到非常震驚。 聯合報系資料照
分享

中職Lamigo桃猿確定要轉賣，中華職棒秘書長馮勝賢回應感到非常震驚，不過要等桃猿球團下午4時開完記者會後，再看後續要怎麼規劃。

Lamigo桃猿今天早上傳出要轉賣球隊，中午就發出採訪通知「Lamigo桃猿隊正式啟動轉賣程序說明記者會」，確定要宣布轉賣，且稍早領隊劉玠廷也發文，表示中小企業經營球隊漸感吃力，會完成轉賣前所有任務。

中職祕書長馮勝賢回應說，「我跟你們一樣非常Shock，但等他們來報告後，再看後續進展，早上也一直在聯繫，跟會長討論，就等他們來記者會宣布後，再看後續聯盟怎麼去規劃。」

Lamigo桃猿劉保佑馮勝賢

相關新聞

中職／30年來第7支轉賣球隊 猿隊四點開記者會

2019-07-03 12:36

中職／跟不上職棒發展腳步 劉玠廷：困難決定

2019-07-03 13:16

中職／新光金否認接手桃猿：我們只是廣告關係

2019-07-03 12:01

中職／有錢才玩得起？ 猿想轉賣證實職棒大不易

2019-07-03 12:07

中職／桃猿傳將易主 鄭文燦強調「三不變」

2019-07-03 12:05

中職／愛上棒球的劉保佑 頂不住經營16年虧損

2019-07-03 11:51

中職／桃猿宣布轉賣 能否破興農5.27億？

2019-07-03 11:39

中職／Lamigo桃猿挑戰3連霸 卻驚傳球隊將轉賣

2019-07-03 11:00

熱門文章

日職／王柏融對西武猛敲雙安 火腿9:1中止6連敗

2019-07-02 20:02

中職／Lamigo桃猿挑戰3連霸 卻驚傳球隊將轉賣

2019-07-03 11:00

NBA／放掉備案只為雷納德 湖人孤注一擲搏大奬

2019-07-02 18:39

NBA／傳勇士簽下考利史坦 可能無法留卡珍斯了

2019-07-03 11:15

羽球／戴資穎半裸秀背肌 網友：前面鏡子拿回來

2019-07-02 14:51

NBA／3隊會晤雷納德 外媒曝與湖人會談內容

2019-07-03 13:20

NBA／一年260萬美元合約 老將達德利轉戰湖人

2019-07-03 11:02

中職／桃猿傳將易主 鄭文燦強調「三不變」

2019-07-03 12:05

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top