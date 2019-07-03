中職／聯盟要等桃猿開記者會 馮勝賢：非常震驚

2019-07-03 13:43 中央社 記者楊啟芳台北3日電



Lamigo桃猿確定要轉賣，中華職棒秘書長馮勝賢(左)回應感到非常震驚。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職Lamigo桃猿確定要轉賣，中華職棒秘書長馮勝賢回應感到非常震驚，不過要等桃猿球團下午4時開完記者會後，再看後續要怎麼規劃。

Lamigo桃猿今天早上傳出要轉賣球隊，中午就發出採訪通知「Lamigo桃猿隊正式啟動轉賣程序說明記者會」，確定要宣布轉賣，且稍早領隊劉玠廷也發文，表示中小企業經營球隊漸感吃力，會完成轉賣前所有任務。

中職祕書長馮勝賢回應說，「我跟你們一樣非常Shock，但等他們來報告後，再看後續進展，早上也一直在聯繫，跟會長討論，就等他們來記者會宣布後，再看後續聯盟怎麼去規劃。」