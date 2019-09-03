管中閔匿名針砭 公懲會：損閣揆形象 違反行政倫理

2019-09-03 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



管中閔遭申誡，公懲會書記官長林玉苹表示不會影響校長職位。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

台大校長管中閔擔任公職期間違法兼職，遭公懲會判決申誡處分，公懲會開庭時，管希望監察院及公懲會委員不要提示或揭露投稿內容，公懲會判決出爐後，舉例說明，管「匿名針砭」的對象包括江宜樺、毛治國兩任閣揆，也對央行匯率頗有微詞。

公懲會認為，管中閔擔任行政院政務委員兼國發會主委，對各部會國家、經濟、社會各項發展政策有綜合規劃、協調職責，就算有不同意見，也應該在委員會議中協調討論。部分內容對「所在職的行政院」也加針砭，不但與本職有妨礙，也損及首長、央行總裁和閣揆形象，「違反行政倫理」，有礙其職務之尊嚴。

公懲會在判決理由中舉出五篇管中閔投稿案例，包括有三篇是討論央行政策，一篇是議論政府通過調漲基本工資，還有敘及執政黨選舉大敗。

譏政府改組換頭不換身

二○一四年國民黨在地方公職人員選舉中大敗，江宜樺去職，由副院長毛治國組閣。管中閔痛批「由最該一同負責的副院長毛治國組閣；而新的內閣中，較大的變動只有原政務委員鄧振中與原經濟部長杜紫軍對調。這種換頭不換身的改組似乎暗指，政策績效只是院長一人的責任，換了院長一切問題都可迎刃而解。」

針對前總統陳水扁保外醫治，管中閔認為「毛治國宣稱的『人道原則」考量令人吃驚，而一直堅持按法規辦事的法務部也立刻仰體上意，善意的建議申請保外就醫，其實另有巧門，從今而後，鬼才會相信政府說的：政治不會干預司法。」

批央行對低通膨不作為

管文還批央行「過去一貫打壓任何對貨幣與匯率政策的討論」、「政府對此低通膨現象全不以為意，央行更無任何相應政策，這真是世界上的大笑話。」、「政府若一直對央行的不作為政策毫無所感，台灣的經濟將只能在保三或保二中苦苦掙扎，永無出頭之日了。」

對於調漲基本工資，管指出「陳冲離任後，人走茶涼，繼任的江宜樺院長在當時經濟成長仍未達標的情況下，於二○一三年四月調漲了基本工資。此舉推翻了陳冲當初所訂的執行條件，也是政府失信之始。」、「當時尚未就任的勞動部長也立刻表態支持、政府再度破壞自己的承諾…」

嘲「彎彎內閣已經上路」

管中閔在電費回饋與電價浮動政策上，批評「換來一位毫無原則的經濟部長，在電費回饋與電價浮動這些極為民粹政策上，這位部長展現是沒有專業，只看上意；沒有原則，只會退讓。」還嘲諷「小河彎彎、政策也彎彎。彎彎內閣已經上路，大家走路小心。」