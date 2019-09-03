兼職案遭公懲會申誡 管中閔引詩「白璧遂成冤」表心境

台大校長管中閔被控擔任公職期間違法兼職寫稿遭彈劾，公懲會認定管以「持續性」、「經常性」方式匿名撰稿獲取稿酬，屬「新型態的兼任業務」，違法兼職事證明確，昨天判決申誡處分確定。

管得知判決後，在臉書上留下唐代詩人陳子昂「宴胡楚真禁所」詩句，以「人生固有命，天道信無言。青蠅一相點，白璧遂成冤」表達心境。律師陳信宏對公懲會的判決感到遺憾，收到判決書後，會研議是否提再審。

管中閔被控二○一四至二○一五年擔任行政院政務委員、經建會主委、國發會主委期間，每兩周匿名在壹週刊投稿，發表廿七篇評論，每篇稿費兩萬五千元，收取六十七萬五千元報酬。監察院認定，管中閔違反公務員禁止兼職規定，嚴重損害公務紀律、敗壞官箴，今年一月彈劾，移送公懲會懲戒。

管中閔到公懲會出庭時，強調是遭到政治迫害，痛批監察院「為彈劾而彈劾」，試圖摧毀大學校長的人格和公信力。他還強調自己不是壹週刊編制內人員，沒有職位，何來兼職？他受邀撰稿，沒簽契約，壹週刊也沒義務一定要登他的文章，文章未被採用也就沒有稿費。

公懲會認定台大校長管中閔違法兼職，昨天判管申誡處分。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

公懲會認定，公務員若與報章雜誌達成合意，長期固定持續以匿名方式投稿，且有礙本職性質或尊嚴，是「新型態的兼任業務」；公懲會指明，公務員受報章雜誌邀請投稿，只要非經常及持續性，而是「偶一為之」，就不算是「業務」。

公懲會昨天的判決認為，管論述「針砭」內容批評政院政策，「對本職有妨礙，也損及相關部會首長形象，有損行政倫理」，包括央行政策、調漲基本工資、電價等政策，如行政院前院長江宜樺「推翻」陳冲的基本工資調漲條件，被管指為「政府失信之始」、毛治國是「彎彎內閣」等，都「有礙其職務之尊嚴」，讓民眾有公務員不專心自身政務、紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要。

依現行規定，國立大學校長不須接受年度考績，因此「申誡」處分實質影響不大，但依據「一○七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定，年度中受申誡處分者，扣減四分之一年終工作獎金。