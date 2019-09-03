親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公懲會審管案
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

兼職案遭公懲會申誡 管中閔引詩「白璧遂成冤」表心境

2019-09-03 00:29聯合報 記者王宏舜章凱閎／台北報導

台大校長管中閔被控擔任公職期間違法兼職寫稿遭彈劾，公懲會認定管以「持續性」、「經常性」方式匿名撰稿獲取稿酬，屬「新型態的兼任業務」，違法兼職事證明確，昨天判決申誡處分確定。

管得知判決後，在臉書上留下唐代詩人陳子昂「宴胡楚真禁所」詩句，以「人生固有命，天道信無言。青蠅一相點，白璧遂成冤」表達心境。律師陳信宏對公懲會的判決感到遺憾，收到判決書後，會研議是否提再審。

管中閔被控二○一四至二○一五年擔任行政院政務委員、經建會主委、國發會主委期間，每兩周匿名在壹週刊投稿，發表廿七篇評論，每篇稿費兩萬五千元，收取六十七萬五千元報酬。監察院認定，管中閔違反公務員禁止兼職規定，嚴重損害公務紀律、敗壞官箴，今年一月彈劾，移送公懲會懲戒。

管中閔到公懲會出庭時，強調是遭到政治迫害，痛批監察院「為彈劾而彈劾」，試圖摧毀大學校長的人格和公信力。他還強調自己不是壹週刊編制內人員，沒有職位，何來兼職？他受邀撰稿，沒簽契約，壹週刊也沒義務一定要登他的文章，文章未被採用也就沒有稿費。

公懲會認定台大校長管中閔違法兼職，昨天判管申誡處分。 圖／聯合報系資料照片
公懲會認定台大校長管中閔違法兼職，昨天判管申誡處分。 圖／聯合報系資料照片
分享

公懲會認定，公務員若與報章雜誌達成合意，長期固定持續以匿名方式投稿，且有礙本職性質或尊嚴，是「新型態的兼任業務」；公懲會指明，公務員受報章雜誌邀請投稿，只要非經常及持續性，而是「偶一為之」，就不算是「業務」。

公懲會昨天的判決認為，管論述「針砭」內容批評政院政策，「對本職有妨礙，也損及相關部會首長形象，有損行政倫理」，包括央行政策、調漲基本工資、電價等政策，如行政院前院長江宜樺「推翻」陳冲的基本工資調漲條件，被管指為「政府失信之始」、毛治國是「彎彎內閣」等，都「有礙其職務之尊嚴」，讓民眾有公務員不專心自身政務、紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要。

依現行規定，國立大學校長不須接受年度考績，因此「申誡」處分實質影響不大，但依據「一○七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定，年度中受申誡處分者，扣減四分之一年終工作獎金。

管中閔

相關新聞

管中閔匿名針砭 公懲會：損閣揆形象 違反行政倫理

2019-09-03 00:08

冷眼集／懲戒文完美演繹了「深文周納」

2019-09-03 00:13

學界為管中閔抱屈：申誡是強烈的負面汙點

2019-09-03 00:17

提案監委籲管中閔面對：勿再錯誤示範

2019-09-03 00:25

公懲會批評管中閔罪名 監院當初根本未討論？

2019-09-02 22:21

批江宜樺、謫毛治國 管中閔為媒體撰寫「社論」曝光

2019-09-02 21:54

管中閔被判申誡處分 賀德芬：創台大首例

2019-09-02 20:27

「反管派」台大教授：管中閔應該多些謙遜、好好自省

2019-09-02 19:54

管中閔被判申誡處分 國民黨批：拔管不成仍持續卡管

2019-09-02 18:43

管中閔被處申誡 曾志朗：給國立大學校長的負面汙點

2019-09-02 17:53

管中閔被申誡 年終獎金可能被砍

2019-09-02 17:32

管中閔匿名針砭自家團隊 公懲會：損閣揆形象

2019-09-02 16:36

管中閔申誡處罰影響校長一職？ 公懲會這樣回答

2019-09-02 16:35

管中閔被申誡 提案監委要他別再錯誤示範

2019-09-02 16:19

公懲會申誡管中閔 台大自主聯盟斥責國家機器迫害人權

2019-09-02 15:53

管中閔記申誡 羅智強：覺醒團體將拿此令箭退逼管

2019-09-02 15:53

違法兼職案處申誡確定 管中閔在臉書留下32字

2019-09-02 15:47

管案最終回？一張表看懂管中閔被控違法兼職案

2019-09-02 15:45

遭公懲會申誡 管中閔：青蠅一相點 白璧遂成冤

2019-09-02 15:43

管中閔被公懲會申誡 律師：違反處罰法定主義

2019-09-02 15:26

管中閔被判申誡 律師：沒辦法接受結果

2019-09-02 15:22

管中閔任台大校長波折不斷 兼職案大事記看這裡！

2019-09-02 15:19

管中閔被控違法兼職案 公懲會判申誡處分

2019-09-02 15:02

管中閔涉兼職公懲會今宣判 郭台銘為管打氣

2019-09-02 10:28

管中閔涉兼職寫壹週刊社論 今宣判

2019-09-02 02:48
看更多

熱門文章

管中閔被控違法兼職案 公懲會判申誡處分

2019-09-02 15:02

住鐵皮屋貧女苦讀考上嘉女 教育部長送來書桌

2019-09-02 12:54

管中閔申誡處罰影響校長一職？ 公懲會這樣回答

2019-09-02 16:35

違法兼職案處申誡確定 管中閔在臉書留下32字

2019-09-02 15:47

樹下苦讀考上第一志願 教育部送上新書桌

2019-09-02 13:11

管中閔涉兼職寫壹週刊社論 今宣判

2019-09-02 02:48

批江宜樺、謫毛治國 管中閔為媒體撰寫「社論」曝光

2019-09-02 21:54

雲林這所學校像渡假村 藍白色建築美到不行

2019-09-02 18:05

管中閔被判申誡 律師：沒辦法接受結果

2019-09-02 15:22

管中閔被處申誡 曾志朗：給國立大學校長的負面汙點

2019-09-02 17:53

遭公懲會申誡 管中閔：青蠅一相點 白璧遂成冤

2019-09-02 15:43

管中閔被申誡 年終獎金可能被砍

2019-09-02 17:32

管中閔記申誡 羅智強：覺醒團體將拿此令箭退逼管

2019-09-02 15:53

管案最終回？一張表看懂管中閔被控違法兼職案

2019-09-02 15:45

管中閔被判申誡處分 賀德芬：創台大首例

2019-09-02 20:27

管中閔涉兼職公懲會今宣判 郭台銘為管打氣

2019-09-02 10:28

管中閔被公懲會申誡 律師：違反處罰法定主義

2019-09-02 15:26

公懲會申誡管中閔 台大自主聯盟斥責國家機器迫害人權

2019-09-02 15:53

管中閔被申誡 提案監委要他別再錯誤示範

2019-09-02 16:19

「反管派」台大教授：管中閔應該多些謙遜、好好自省

2019-09-02 19:54

管中閔匿名針砭自家團隊 公懲會：損閣揆形象

2019-09-02 16:36

成大創新開學第一天就開放實驗室參觀

2019-09-02 11:11

管中閔任台大校長波折不斷 兼職案大事記看這裡！

2019-09-02 15:19

公懲會記申誡 管中閔臉書喊冤

2019-09-02 15:55

教部發表數位自造教育公版教具 8歲到88歲都可使用

2019-09-02 10:39

地科奧林匹亞 我國奪3金1銀排名第三

2019-09-02 13:00

公懲會批評管中閔罪名 監院當初根本未討論？

2019-09-02 22:21

管中閔被判申誡處分 國民黨批：拔管不成仍持續卡管

2019-09-02 18:43

南光高中傳捷報 2019思源科技創意大賽奪銀牌

2019-09-02 15:10

用藥有保障 中醫大新竹附醫創「中藥智慧化倉儲管理」

2019-09-02 10:22

佛心學校！花蓮上騰工商住宿費全免 3年省4萬元

2019-09-02 16:45

寫作教室／思維的解構重組

2019-09-02 09:18

偏鄉小校皮影戲團扮外交大使 帶國旗德國演出載譽返國

2019-09-02 18:07

台灣首座 交通大學成立國際高教培訓暨認證中心

2019-09-02 17:50

北市湖田國小與格致國中 獲企業捐冷氣

2019-09-02 17:43

資策會成立全台首間運算思維實驗機構 今天開學

2019-09-02 16:07

才剛開學 高市國小類流感群聚3班停課

2019-09-02 20:52

特教評鑑機構 將提高專業要求

2019-09-03 00:48

揚子中學 像走入度假村

2019-09-02 23:33

鼓勵探究與實作 教部推數位自造教育

2019-09-03 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top