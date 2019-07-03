觀察站／「公開審理」為正義或羞辱 誰踩紅線？

2019-07-03 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔



公懲會昨天「公開審理」管案，不少民眾到場排隊旁聽。記者余承翰／攝影 分享 facebook

台大校長管中閔替媒體撰稿被監察院以違法兼職為由彈劾，公懲會再以本案為重大矚目為由公開審理；政務官在媒體撰文獲取稿費，被搞到如同十惡不赦的「公開審判」，蔡政府種種作為究竟是在要求行政廉明、伸張正義？還是政治報復羞辱台灣大學校長？社會自有公道裁判。

管案歷經過去一年窮追猛打，堪稱用盡政府洪荒之力，對管中閔個人身家全面大清查，最後監察院只能以管在公職期間為媒體寫稿的稿費判屬非法兼職而彈劾；如今，公懲會選擇管案作為主動公開審理的首件案例，如同昨天旁聽民眾的質疑：如果管案需要公開、其他案件要不要比照？

憲法賦予人民言論自由，大法官釋字五○九號解釋更明確指出，國家應給予言論自由最大限度保障；已逝的大法官吳庚曾說，允許人民公開發表言論、自由表達意見，是社會文明進步和閉鎖落後的分野。

知識分子投稿報章雜誌分析時事和現況，更是傳遞理念的言論自由，原本不該受到限制，司法院早有函釋，公務員在報紙雜誌投稿或著作書籍出版收受報酬，或編輯研究學術之雜誌刊物，均非修正公務員服務法第十三條第一項所謂經營商業。司法院不認為的兼職，監察院強作新解為公務員投稿設限，需「偶一為之」、「非經常、固定」、「賺取薄利」且「必須具名」，到底是監院違憲還是管中閔違法情節比較大？

台灣雖經長期戒嚴，對公務員管制甚嚴，但至今沒有公務員因投稿獲稿費而被認定是違法兼職遭懲戒的案例，民進黨政府為了拔管，不僅陪葬多個機關公信、更讓台灣最高學府一再捲入政治漩渦，要毀大學校長清譽，究竟所為何來？