中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

中華職棒年度選秀會於7月1日舉行，今年因為有味全龍的加盟，各隊的順位有所調整，不過對各隊的佈局沒有太大影響，還是選入了6至10名球員。衛冕軍Lamigo桃猿隊不因二連霸而鬆懈，與前幾年一樣選入了七名球員，表現被評為選秀策略明確且務實。

Lamigo在選秀會中，歷年最令人印象深刻，莫過於常常有令人意想不到之舉。他們不迷信旅外球員及知名度高的新秀，而是相信自家被讚譽有加的球探，因此雖然當下常令人跌破眼鏡，事後反而都是被相當推崇。其中最令人訝異的是，他們在2013、2015及2017三個奇數年，第七輪球員後來的成績都有比美首輪好手。

2013年的季末選秀會，是大家都在爭取投手的一年，統一獅隊甚至為了郭泓志，放棄前三輪選秀，猿隊則是在第2順位帶走了陳禹勳。到了第七輪第23順位，他們選擇藍寅倫，是全場第四個入選的外野手。新人球季藍寅倫就擊敗眾多好手在全壘打大賽奪冠，並且在台灣大賽榮登優秀球員，最後更以打擊三圍0.339/0.377/0.462的表現拿下新人王。雖然他常常受傷，但總能打斷手骨顛倒勇，傷癒復出後都是打通任督二脈地更加成長，是第七輪傳奇的第一砲。

藍寅倫雖然出身在選秀後段，但一舉拿下新人王、薪水暴衝2.5倍，即使受傷回歸後身手不受影響，表現依然亮眼。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2015年各隊都面臨旅外球星與年輕新秀的選擇，最終義大及中信分別帶走旅外的林哲瑄及蔣智賢，桃猿即使順位排在第四仍先選入王柏融，第七輪第28順位他們挑中朱育賢。朱育賢與大王一樣出自文化大學，經由測試會才得以參加選秀，當年無論對於重砲、內野手或外野手的焦點，都不會有他。不過朱育賢今年的表現已經不用贅述，光單月11轟，半季22支全壘打，而且接近四成打擊率，就足以證明一切。

朱育賢今年以半季22轟打破紀錄，比當年大家選秀會爭奪的幾位旅外球員都還好，可說是傳奇中的傳奇。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2017年猿隊非常罕見地擁有第1順位，他們毫不猶豫用狀元籤帶走強打捕手廖健富。第四輪至第七輪則是分別選入萬昭清、林逸翔、吳丞哲及黃子鵬等四位投手。他們目前的表現與順位似乎恰巧相反，黃子鵬今年已拿下14次救援成功，出賽局數是全隊最多，防禦率僅1.82，WHIP只有1.08。他僅落後救援王陳韻文1次救援成功，若不是投球局數不足，將是榜上第二。由於今年猿隊終結者陳禹勳狀況不佳，黃子鵬的適時頂替，是後續球隊逆轉封王的關鍵之一。

黃子鵬以怪投之稱，成功撐起猿隊牛棚，把陳禹勳調整的影響降至最低，幫助球隊上半季封王。 聯合報系資料照片 分享 facebook

這次選秀會中，Lamigo在第七輪選入內野手楊瑞承，今年已25歲，算是選秀會中的大哥。他在大學時期曾表現失常，雖然經過調整在2017年參加測試會，仍未獲得推薦。後來他加入台中運動家隊，後再轉隊至台壽保隊，是陣中先發主將。他身材與梁家榮差不多，現在已經調整好身手，並有一定的長打能力，要他短打也可以，是可以施行戰術的球員。雖然球隊陣中內野手充滿潛力，但許多球員穩定性不足，他仍是有機可乘。

桃猿今年選入楊瑞承，他經過兩年的調整後，在業餘有不錯的成績，是否有機會再創球隊第七輪傳奇？ 聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo能夠在後段的第七輪頻頻選入優秀球員，看起來應是球團早已擬定好的策略，如何挑選適合的人選，就歸功於球探及教練團。他們都是青棒時期都是不錯的球員，只是沒有突出的國際賽經驗，或曾經迷失身手。加入職棒後經過教練團的調整，幫助他們恢復以往身手，迅速強化實戰能力。有了多方面的搭配，讓猿隊總能在後段選秀挑的好手爆出黑馬。今年選入的楊瑞承也是位曾迷失的球員，期待他的表現讓球隊再創傳奇。