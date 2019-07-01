中職／各隊補即戰力 徐若熙意外成「龍」

2019-07-01 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台中報導



徐若熙中職選秀首輪第6順位被味全龍選中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

味全龍隊繼一九九六年後，再次參加年度選秀會，總教練葉君璋首輪首位指名劉基鴻，本來就是設定好的人選，第六順位還能選中十八歲右投徐若熙，他說：「覺得非常非常意外，應是其他球隊下半季需補強即戰力，才讓徐若熙的順位往後掉。」

中信兄弟隊在二○○九年選秀會十九輪挑選十九人，原是單隊最多輪、最多新人紀錄，龍隊今年需求量更大，廿八輪、卅二人一口氣打破這兩個數字，其中十七人是測試通過、球團推薦球員，他說：「如果未辦測試會，可能無法選中一些有運動能力很棒的新人。」

龍隊球員預定八月四日在斗六球場開始報到，月中開始集訓，葉君璋表示，未來會有很多空間給這些新人，只要有實力，龍隊就是他們的舞台。

中信兄弟選中榜眼岳政華，領隊劉志威表示，高中畢業生還需養成，未把他視為下半季或明年即戰力，他在中外野不管判斷、速度、甚至打擊都有一定實力，是少數擁有這些天分的中外野手。

台灣體大投手江國豪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

富邦悍將隊選進「探花」江國豪，總教練陳連宏表示，對這次選秀結果很滿意，可打一百分，他是下半季即戰力投手。

林安可投打雙棲且具顏值，被看好能培養成看板球星。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

統一獅隊首輪選中「二刀流」林安可，代總教練劉育辰認為他兼具實力、人氣，初步先以外野手為主，再視狀況評估未來定位。

蘇俊璋被猿隊選中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

猿隊是選秀最後順位，首輪指名蘇俊璋，總教練洪一中表示，球隊缺乏牛棚戰力，因此首輪指名這名右投，他可能是下半季即戰力。