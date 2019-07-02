中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

中職選秀昨落幕，可說幾家歡樂幾家愁，味全龍前4輪可以各多選1人，總計8人，最終選進32人，選秀成果最好是理所當然的，也必須是最好的，畢竟新軍完全無球員班底；如果現在要評斷選秀成果還言之過早，畢竟這批新人一場比賽都還沒打，但統一獅選得不理想是顯而易見的。

味全用狀元籤選進劉基鴻，高中守三游的他，守備範圍不算大，進職棒應該會鎮守三壘大關，加上有長打能力，如果養成得宜，有機會成為國內少見的三壘砲。

三壘重砲難尋，劉基鴻獲味全龍狀元籤肯定。 聯合報系資料照片 分享 facebook

味全第二輪選進李凱威，主守二壘，守備能力不算特別突出，但打擊不俗，模板類似富邦悍將的王正棠，在第三輪選進高中畢業的游擊手曾傳昇，運動能力極佳，守備能力出色，但打擊不算好，模板類似前職棒球員林瑋恩，曾傳昇具左打和速度優勢，就看未來如何養成。

另外，味全在第2輪選進打擊不錯185公分的大型內野手朱祥麟、24歲游擊底的張浩緯，先搞定內野二三游防線的選秀策略極為明確，也算是相當不錯的選擇。

朱祥麟戴上味全龍隊球帽，對第二輪就被指名感到開心。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

至於味全選了3名捕手全浩瑋、牛塏曄和魏全，3人都不足以在職棒扛起前兩號捕手的重擔，沒辦法，這屆選秀缺乏優質捕手，這點葉君璋當然也清楚，就看未來補償選秀或新人選秀如何補強。

味全選了以徐若熙、吳俊杰為首的14名投手，但真正能在職棒打硬仗的投手並不多，外野手除郭天信之外也無太大亮點，這些都是未來一年多味全必須補強的部分。

再來看統一獅，獅隊陣中擁有兩名優質捕手林祐樂和陳重羽，加上中規中矩的郭峻偉，還有攻優於守的的李丞齡，照理說，獅隊應該不缺捕手戰力才對。

結果，獅隊早在第2輪就選進剛從高苑畢業的羅暐捷，他的打擊評價不錯，但蹲捕功力被評為粗糙，經驗和處理球的細節有待加強，距職棒還有很長一段路要走，獅隊又在第4輪選進名氣不響亮的捕手柯育民，顯見補強捕手戰力的迫切性，但捕手真的是現階段、甚至未來幾年最需要補強的位置嗎？答案應該是否定的。

統一獅只選了6名球員，其中包括羅暐捷（左三）和柯育民兩位捕手，讓人有些摸不著頭緒。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

獅隊在首輪選進林安可，他左手有傷痛史，未來一、兩年林安可應該會以打者身分闖蕩職棒，主守外野，然而，明年陳傑憲傷癒歸隊將移防外野(考量內野傳球問題)，加上原來的主戰外野手蘇智傑，還有羅國龍、唐肇廷、鄭鎧文、張偉聖，屆時林安可在外野能有多少空間不無疑問，若林安可只能打不能投，價值當然銳減。

林安可在首輪第四順位被統一獅隊選走，味全龍總教練葉君璋並沒能如願選到他。 聯合報系資料照片 分享 facebook

至於獅隊在第3輪選進投手吳承諭算中規中矩，末輪選進黃忠義之子黃紹熙，也是比較令人看不懂的選秀棋局，因為味全在第15輪挑走的張祐銘並不會比黃紹熙差，選完黃紹熙後，獅隊就宣布放棄了。

Lamigo桃猿選秀順位雖排在最後，但其實選得相當務實且具即戰力，首輪就網羅的文化投手蘇俊璋，控球好、表現穩定、抗壓性不錯，下半季就能有機會成為牛棚主力，次輪選進的平鎮投手李承禎，均速140公里出頭速球加上拿手螃蟹球，未來有機會卡位第5號先發輪值，加上第6輪下勾投手張喜凱，牛棚更添功能性，可以說，桃猿目前主力野手穩定且強大，現階段先補強即戰力的投手，選秀策略明確且實用。

桃猿選進蘇俊璋是可靠的即戰力，可能快快就能對球隊做出貢獻。 圖／中華棒協提供 分享 facebook

至於富邦悍將和中信兄弟選秀成果算中規中矩，成敗難定論，需要長時間觀察才行，無論如何，中職史上最大規模選秀落幕，先恭喜這批可望進職棒的新鮮人，加油!!