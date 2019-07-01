中職／桃猿挑7人含5個投手 盼蘇俊璋補強牛棚

2019-07-01 22:39 中央社 台中1日電



Lamigo桃猿今年選秀是在第5順位，第一輪選了投手蘇俊璋，總教練洪一中表示，一開始就鎖定蘇俊璋，因為今年桃猿牛棚戰力需要補強，因此選的7人當中有5名投手。

畢業於南英商工，目前文化大學二年級的蘇俊璋，主要是擔任後援投手，特色為控球佳、尾勁好，武器球是指叉球。桃猿總教練洪一中表示，「我們一開始就鎖定俊璋，因為我們牛棚不是那麼堅強。」

桃猿選的7輪選手中，包含蘇俊璋、李承禎、曾琦、張喜凱、莊昕諺等5名投手，以及2名內野手林澤彬、楊瑞承。對於誰能成為下半季即戰力，洪一中表示，要等選手報到後再觀察，不過可以立刻上場的應該就是蘇俊璋。

第5輪的投手張喜凱為下勾投手，目前中職僅富邦悍將林晨樺、桃猿黃子鵬等側投，並沒有下勾投手，張喜凱說：「很多人不看好下勾投手在職棒生存，進到職棒後希望可以趕快把狀態調整好，也會向黃子鵬請教、彼此切磋，我想要證明下勾投手可以在中職生存。」

桃猿少數選的野手林澤彬為第3輪，優勢為打擊技巧和守備穩定性。林澤彬表示，最喜歡的球隊就是桃猿，陣中最熟的球員是台體大學長賴智垣，選秀前賴智垣開玩笑跟他說：「你那麼爛，為什麼球隊（桃猿）這麼看好你。」透露本來桃猿就對林澤彬有興趣。