中職／選秀63人獲選含17高中生 皆打破紀錄

2019-07-01 22:39 中央社 台中1日電



2019年中職新人選秀會今天舉行，5隊總計指名63人，應屆高中畢業生17人，皆打破歷年最多人數紀錄，味全龍隊選秀狀元為「小張泰山」劉基鴻，味全總計選入32人也破紀錄。

中華職棒新人選秀會在台中好運來洲際宴展中心舉行，今年加盟新軍味全龍隊成為話題，中職會長吳志揚表示，「等了10年，終於有第5張桌子擺在這邊，因為有味全龍隊的加入，讓更多優秀的選手願意來挑戰職棒」。

味全龍隊選前放出風聲要用狀元籤選投手，外界呼聲最高的人選為台灣體育大學投手江國豪，味全龍隊狀元選平鎮高中應屆畢業生三游砲劉基鴻；味全龍隊總教練葉君璋表示，本來策略就是先把內野戰力補齊。

味全龍隊此次選秀前4輪分別可以多指名1名球員，首輪第6順位指名平鎮高中投手徐若熙，第2輪分別指名文化大學強打李凱威、開南大學野手朱祥麟，第3輪指名高苑工商內野手曾傳昇、文化大學野手郭天信，第4輪選進開南大學投手吳俊杰、南華大學投手郭郁政。

徐若熙球速將近150公里，協調性、揮臂速度佳，指叉球犀利，球質突出，為此次63名投手，少數被評估有潛力養成為先發的投手，葉君璋直言，可以在第一輪第6順位選到徐若熙「非常、非常、非常意外」。

葉君璋表示，其他4隊可能有下半季急需牛棚即戰力的需求，所以才讓徐若熙的順位往後移，「只要我們把他的身體顧好，相信他會是非常好的投手」。

中信兄弟隊首輪選進穀保家商野手岳政華，是難得的中外野好手，運動能力佳、具有長打能力，富邦悍將隊選進江國豪，總教練陳連宏直言，他是投手即戰力，相信二軍投手教練王建民可以給他很大的幫助。

統一獅隊選進投打二刀好手林安可，代理總教練劉育辰表示，暫時會讓林安可定位野手，「他是天才型打者」， Lamigo桃猿隊此次選進7人中有5名投手，首輪選進文化大學投手蘇俊璋，總教練洪一中表示，球隊牛棚戰力不足是主要的考量。

中職選秀會此次145人參選為史上新高，總計63人獲指名、應屆高中畢業生17人入選，打破去年高中生15人被選入的聯盟紀錄，味全龍隊總計選了28輪、選進32人，也打破2009年兄弟象隊單次選秀會選進19人的最高紀錄。