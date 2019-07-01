中職／猿隊第5輪選張喜凱 聯盟又現下勾投手

2019-07-01 21:00 中央社 台中1日電



Lamigo桃猿隊第5輪選進文化大學下勾投手張喜凱，若順利加盟，中職將再出現下勾投手。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職新人選秀會今天舉行，Lamigo桃猿隊第5輪選進文化大學下勾投手張喜凱，若順利加盟，中職將再出現下勾投手，張喜凱媽媽鼓勵他「保持微笑」，他則盼證明下勾能在中職立足。

Lamigo桃猿隊此次選秀總計選進7名球員，分別為投手蘇俊璋、李承禎、游擊手林澤彬、投手曾琦、張喜凱、莊昕諺和內野手楊瑞承。

文化大學20歲投手張喜凱，曾在2016年亞洲青棒錦標賽冠軍戰對日本先發、投出代表作，但高中畢業選擇先到大學磨練兩年；張喜凱表示，高中畢業時沒有想過要選秀，因為覺得自己還不夠好。

進到文化大學棒球隊後，張喜凱透露，成棒層級的打者力量和技巧又更好，自己無論心理或技術層面都有很大的進步，「今年覺得自己準備好了，就出來拚拚看」。

張喜凱和家人今天都出席選秀會，他透露其實很緊張，給自己設下目標希望5輪內被選到，在被桃猿隊指名前，其實有想過桃猿隊已經選進很多投手了，機會不大，「很開心球團青睞，感謝主」，張喜凱的媽媽也鼓勵他：「要一直保持微笑」。

中職現役球員沒有下勾投手，只有富邦悍將隊林晨樺、Lamigo桃猿隊黃子鵬等側投手，黃子鵬也是文化大學校友，今年除了張喜凱外，味全龍也在第25輪指名台灣電力棒球隊下勾投手陳良志。

張喜凱透露，很多人不看好下勾投手在職棒生存，進到職棒後希望可以趕快把狀態調整好，也會向黃子鵬請教、彼此切磋，「我想要證明下勾投手可以在中職生存」。