中職／誰是龍狀元 牽動另4隊選秀補強

2019-06-28 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／專題報導



台灣體大投手江國豪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中職選秀會後天登場，今年焦點在於新球隊味全龍隊，未來隊形將在這次選秀會後浮現雛形，龍隊手握狀元籤如何抉擇，牽動另四隊的補強策略。

今年雖有八十七人通過審核，加上測試會推薦五十八人，合計一百四十五名球員參與選秀，人數創歷年新高，但「大物」戰力屈指可數，整體素質不算突出。

不少專家認為，龍隊第一指名會挑走台體大投手江國豪，龍隊總教練葉君璋也很看好他，但雙方有沒有「默契」是最大變數，狀元或許會出人意外。

如果龍隊沒選江國豪，第二順位中信兄弟隊勢必會出手，富邦悍將隊也虎視眈眈，兩隊之前都跟他私下接觸過，就算不是狀元，很難落到第三順位之後。

林安可投打雙棲且具顏值，被看好能培養成看板球星。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

龍隊對文化大學「二刀流」林安可也有興趣，儘管不確定傷勢恢復狀況，至少還能打，且具「顏值」，可以當新球隊的看板球星，選他當狀元無須訝異。

平鎮高中劉基鴻攻守較同齡球員出色，也被點名是狀元人選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

平鎮高中野手劉基鴻，是另一個被龍隊點名的對象，優勢在於防守、打擊功力比同齡球員出色，明年在二軍磨練一年，後年成為一軍主力不成問題；同期隊友投手徐若熙，也頗被看好。

無論龍隊怎麼挑，狀元都只有一個，挑了江國豪，林安可、劉基鴻、徐若熙就會獎落別處，這是龍隊為難之處；另四隊都是老經驗，早已準備各種應變模式，選秀結果難料，狀況變化無窮。

有機會擠進第一輪的球員，還有穀保家商野手岳政華、遠東科大投手魏碩成、文化大學野手郭天信、李凱威等人，龍隊的決定，除了影響另四隊安排，也連動改變球員的順位。（系列三之一）