【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

蔡政府為了力拚達成2025非核家園的目標，從在野時就結合反核團體大力推動廢核，但執政之後，先有和平電廠自有輸電鐵塔被尼莎颱風給吹垮，引發用電危機，近來又為了是否興建深澳燃煤電廠，引起諸多批評。為了捍衛立場，這幾年有關節能發電官方民間自打臉發言不斷，哪一句話讓你最「抹送」？

鄭麗君：台電作假帳又藏電，不要核電不會缺電

2013.02.25

當時還時民進黨立委的鄭麗君舉行記者會，指2015年備用容量率可達10%到11%；到2016年備用容量率更高，甚至到2020年達20%。鄭立君還說，

2013年2月，民進黨立委鄭麗君（中）拿出各項統計數據，批台電高估未來用電量且低估發電量，核四不建不會缺電。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

主婦聯盟環境保護基金會：用愛發電

2015.03.14

公民團體組成的全國廢核行動平台發起的反核遊行，主婦聯盟環境保護基金會在遊行提出「用愛發電」的標語，從此「用愛發電」四個字也與訴求「非核家園」的民進黨有了連結。在蔡英文執政後，每當出現缺電危機，在野就會用「用愛發電」來嘲諷，甚至中台灣的空汙問題，也被譏諷蔡政府在「用肺發電」。

2015年314廢核大遊行，由主婦聯盟組成的「用愛發電大隊」，拿著標語並呼著廢核口號。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文：執政後保證不缺電

2015.08.30

當時蔡英文還是民進黨總統參選人，她在台中展開「英派革新，台灣好政」政策巡迴行程，談及發電議題時，蔡英文承諾「執政後不會缺電」，並會逐步達成非核家園理想。還說民進黨已經有一套完整作法，台灣的未來，絕對不會遇到缺電的危機。

2015年314全國廢核大遊行，當時宜蘭縣長林聰賢（左起）、行政院前院長謝長廷、行政院前院長游錫堃、桃園市長鄭文燦、民進黨主席蔡英文等人到場表達廢核的理念，一同呼喊2025非核家園的口號。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

張景森：百貨、賣場可以在下午客人少，調整營業時間，節約用電

2016.06.13

行政院政務委員張景森是在接受媒體專訪時提出，百貨公司和大賣場可以在下午2點到5點客人比較少的時候，調整營業時間，節約用電。此番言論在被媒體和網友撻伐後，，指「這個講法基本來說是不正確的，應該是尖峰時間用電的時候，要鼓勵大家到公共場所，家裡面用電少一點。」

2017年6月，連日高溫悶熱，行政院閣員率性穿T恤列席立法院院會，先前主張把夾腳拖與短褲列為正式服裝的行政院政務委員會張景森，穿著短袖T恤列席院會，引起許多立委側目。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

謝長廷：台灣絕不缺電！但電從哪裡來，「還不知道」

2017.07.31

駐日代表謝長廷當時是在接見學生團體交流餐會前致詞提到，「我們說2025年非核家園，日本嚇一跳，問電從哪裡來，我們說沒有問題」，謝長廷繼續發表言論

2014年4月29日，民進黨立院黨團舉行記者會，行政院前院長謝長廷（中）等人呼籲一人一信要求大法官釋憲，解釋核四問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

葉宜津：共體時艱，擁核人士正等著看我們的笑話

2017.08.02

在和平電廠位自有輸電鐵塔倒塌後，行政院要求公家機關在每日下午1時到3時關冷氣為節電，進而引發民怨。民進黨立委葉宜津則是在臉書上呼籲共體時艱，關掉非必要的電燈、電器，渡過颱風造成和平電廠電塔倒塌修護期，「擁核人士正等著看我們的笑話」。

2017年8月，行政院在各辦公室準備大電扇，因應中午不開冷氣的節電措施。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴清德：深澳電廠用乾淨的媒

2018.03.16

深澳燃煤電廠環評通過引起環保團體大為不滿，不過，引發更大的批評。不過仍賴清德解釋，他所謂「乾淨的媒」，是英語「clean coal」，是選用高效能、低硫、低汞、低氮的媒，再用超超臨界設備及最新除汙設備，讓排放空汙水準接近天然氣；超超臨界設備不是直接燒煤，而是將煤氣化後，燒氫與一氧化碳。

2018年3月，國民黨立委王惠美（右）總質詢時拿出兩個容器裝的煤，問行政院長賴清德（左）說那一個是乾淨的煤。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

張景森：不蓋深澳電廠，北北基宜桃平均每個縣市必須節電10%

2018.04.13

針對深澳燃煤電廠的爭議，張景森認為，「若不蓋深澳電廠，改靠節電吸收這些供電量，北北基宜桃平均每個縣市必須承諾節電10%，才能做得到。」不過張景森的神救援卻被同黨的桃園市長鄭文燦打臉。鄭文燦說，桃園有1萬2千家工廠，工業用電占比高，這幾年節電成績雖不錯，但不可能達10％節電率。

徐國勇：你家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯

2018.04.20

出手神救援的還有行政院發言人徐國勇，徐國勇說，沒有一個國家可以完全不用煤炭，這也是國安議題。但這句話卻引發反深澳燃煤電廠自救會的不滿，批評中央從未將心比心，為東北角4鄉鎮人民著想。徐國勇則澄清，他是在形容安全存量，不該被斷章取義，或作惡意引申。

2018年4月，有民眾做了牌子「我是瑞芳人，我用瓦斯桶」，抗議徐國勇失言。 圖／反深澳燃煤電廠自救會提供 分享 facebook

2018.05.02

民進黨林靜儀是在立院衛環委員會質詢環保署長李應元時建議，，李應元回答「我同意」。林靜儀還繼續說，