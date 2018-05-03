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林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26聯合報 記者周佑政╱即時報導

為解決缺電問題，民進黨立委林靜儀日前在立法院質詢環保署長李應元時，建議最好晚上10點後限電，大家早點下班回家，不要看電視開燈，早點睡，一方面解決能源問題，也可解決少子化問題，李應元當時回應，「我同意。」李應元今天說，「委員本身是婦產科醫師，所以她稍微幽默了一點」。

李應元今早在行政院院會後記者會，回應媒體詢問林靜儀提出10點後限電的問題時表示，林靜儀是在立法院委員會的質詢，「委員本身是婦產科醫師，所以她是稍微幽默了一點」，她表示如果大家10點以後都能夠去睡覺、提早休息，不要一直看電影，一方面可以節能減碳，一方面也可以改善少子化的問題，「她是以一個醫生的態度來問」。

李應元說，林靜儀是呼籲大家能夠從保護地球、永續能源與節約、生活簡樸的角度，做她個人的呼籲與期許。他作為環保署長，不論是以機關還是個人，是贊同人類的生活是愈簡樸愈好，能讓資源永續利用，不要太浪費，「是就這個角度我來認同、贊同」。

李應元表示，林靜儀會這麼說，是因為早期生活困苦，大家沒有其他娛樂，所以孩子生比較多，是以半幽默的方式，「這點不是政策，也沒有法律的限制」。但對於呼籲大家盡量生活簡樸、節能減碳，值得鼓勵。

民進黨立委林靜儀。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林靜儀。圖／聯合報系資料照
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李應元林靜儀立法院限電

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