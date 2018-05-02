經長沈榮津：新版油價公式下周出爐 將設有級距

2018-05-02 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



油電是否雙漲已成為目前社會最關心的民生問題，經濟部長沈榮津今日在立法院經濟委員會表示，近日將會向行政院報告「油價緩漲機制」，未來當95無鉛汽油每公升漲到一定價格時，漲幅就會由中油與消費者各吸收一部份，以減輕民眾負擔，但新版油價公式將設有級距，隨級距不同，中油吸收程度也不同。沈榮津強調，油價公式修正方案及設置油價平穩機制，近期就會有初步結果。

此外，針對電價調漲部份，國發會主委陳美伶今日在經委會上表示，電價調漲對多數用戶沒有影響，經濟部也已檢討油價機制，政府會密切關注物價情勢。

至於所謂95無鉛汽油每公升的「天花板」價格，以及漲幅將由中油和消費者各吸收的比例，沈榮津則強調，這都要等跟行政院報告完畢後才會定案。

沈榮津並進一步指出，關於中油和消費者各吸收的比例，應會朝向設定級距的方式處理，漲到一定價格時，由中油公司吸收部分漲幅，立委也認同相關機制，盼不要再凍漲。

但，沈榮津表示，目前級距價格尚未確定，根據目前經濟部研擬的方式是級距不同，吸收的價格也不一樣，現階段「都不要用猜的」，經濟部近日就會向行政院報告，「最終確定才有意義」。

立委鄭運鵬也認為，這個機制是好的，並請經濟部考量，「有緩漲、有緩跌，台灣不要再凍漲。」

至於油電價格上漲是否將對民間消費造成影響？對此，陳美伶表示，為使能源價格合理化，兼顧物價穩定，政府分別訂定油電價格調整機制，除了密切注意國際市場行情波動，經濟部也已開始檢討油價公式及穩定油價機制。

陳美伶說，經濟部電價費率審議會於3月中旬決議調漲部分電價，平均漲幅為3%，但基於照顧民生、穩定物價及節約能源等三大原則，這次電價並非全面調漲，八成以上的用戶不受影響，因此對物價影響不大。

沈榮津也說，未來經濟部也會持續依電價公式定期檢討電價，並由台電公司設置的「電價穩定準備」，將歷年超額利潤用於平穩電價，以減款電價款短期大幅波動對民生經濟及工商業的衝擊。

此外，針對仍處於開發初期的我國離岸風電，沈榮津今日也表示，我國目前躉購費率趨勢尚屬合理，政府未來會依國內市場技術成熟度及整體開發環境完備度等因素，持續滾動檢討我國電能躉購費率及相關配套措施，同時採取「先遴選、後競價」的策略，以兼顧再生能源推動，建立再生能源產業與國家財政負擔的平衡，以符合國際發展趨勢與社會民意期望。