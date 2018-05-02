油電雙漲影響民間消費？ 陳美伶：物價還算穩定

2018-05-02 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



油電雙漲帶動萬物齊漲？立法院經濟委員會今（2）日邀請經濟部、國發會、公平會及其他相關部會首長進行專案報告並備質詢。國發會主委陳美伶強調，電價調漲對多數用戶沒有影響，經濟部也已檢討油價機制，政府會密切關注物價情勢。

陳美伶指出，我國今年1至3月平均消費者物價指數（CPI）較上年同期漲1.54%，是因香菸、蔬菜、油氣調漲所致；根據主計總處的預測，今年CPI上漲率為1.21%，整體物價情勢穩定。

至於油電價格上漲是否將對民間消費造成影響？為使能源價格合理化，兼顧物價穩定，政府分別訂定油電價格調整機制，除了密切注意國際市場行情波動，經濟部也已開始檢討油價公式及穩定油價機制。

陳美伶說，經濟部電價費率審議會於3月中旬決議調漲部分電價，平均漲幅為3%，但基於照顧民生、穩定物價及節約能源等三大原則，這次電價並非全面調漲，八成以上的用戶不受影響，對物價影響不大。

此外，主計總處4月發布最新概估統計，今年第1季民間消費成長3.02%，優於2月預測的2.69%，也是2015年第3季以來最佳表現。受惠於國內就業市場改善，加上基本工資及軍公教待遇調高，企業加薪轉為積極，可望推升消費動能，預測今年消費成長率為2.45%，較去年增加0.11個百分點，可望續呈溫和成長。

陳美伶表示，國發會為「穩定物價小組幕僚」，研提相關政策建議，因應各界對物價平穩的期待，行政院持續精進跨部會協調合作，強化產銷及零售端價格資訊的蒐集與揭露，適時啟動跨部會聯合查處行動，共同遏止不法行為，讓外界了解政府穩定物價的決心。