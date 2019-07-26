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投資雙子星被駁 南海不排除求償 北市府不評論

2019-07-26 00:57聯合報 記者陳惠惠張語羚張世杰／台北報導

投資雙子星被駁回，南海控股集團主席于品海表示，感覺北市府尚未掌握這事的法律意義。...
投資雙子星被駁回，南海控股集團主席于品海表示，感覺北市府尚未掌握這事的法律意義。 記者林俊良／攝影
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經濟部投審會駁回南海雙子星案，南海控股提出訴願。南海控股集團主席于品海昨接受本報專訪時說，若北市府接受投審會說法，問題就大了，是否意味當初捷運局招標疏忽，經濟部和北市府只會有一個是對的，「要告訴我哪個對，不可能兩個都對」。

于品海說，他感覺北市府尚未掌握這事的法律意義，會先等北市府作出相應決策，也不排除向北市府求償。對此，捷運局長張澤雄說，未看到南海完整說法，不便評論，但邏輯上是否一定「他錯我就對、他對我就錯」，應該不是這麼簡單。

于品海指出，若依據投審會認定，台北車站有國安性質，南海是「有國安疑慮的外資」，那北市府當初開的國際標就有問題，標書恐怕有誤導的成分，「我們會向他們要個說法」；如果北市府接受投審會作法，那會有很大的法律責任，顯示捷運局當初處理招標案時有嚴重失誤，「提訴願是選項之一，且不只會求償」。

張澤雄表示，外資進來要經過投審會，這是必然程序，當初投資人須知有寫，最優投資人必須於投審會過關、成立專案公司，才能跟北市府簽約。至於北市府後續作法，他說，南海已向行政院提出訴願，北市府就是尊重，並等待訴願結果。

一旦爭訟結果仍判定中央有理，對於雙子星前景，于品海直言「沒有外資會進來」，這次只有一個外資就很奇怪，那些大傢伙去哪了？這不是給台灣政府一個很明確的信號嗎？

于品海也說，台灣政治干擾經濟，也代表台灣生活品質提升受干擾，但他也相信，台灣人總有一天會說「NO」，台灣人早晚要做這決定。

另外，柯文哲日前說曾聽到「陰謀論」，有人告訴廠商稍安勿躁，等選舉過後「該你的還是會給你」是否有人提類似說法？于表示，曾聽柯這樣說，但這對於南海沒任何意思，現在要做的就是完成法律過程。

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