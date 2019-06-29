徐巧芯變友柯派？轟蔡政府霸道無禮 喊話「柯文哲硬起來」

2019-06-29 12:45 聯合新聞網 綜合報導



台北市長柯文哲。圖／本報系資料照片 分享 facebook

經濟部投審會以外國人投資條例第7條認定台北雙子星開發案專案公司申請案有國安疑慮，駁回南海團隊的申請案，南海認為是「受到政治干擾，與近期台灣波動較大的政治環境有關係」，台北市長柯文哲更直說，「對台北市來講，商業營業100億就不見了」。國民黨北市議員徐巧芯則在臉書表示，民進黨政府霸道無禮，傷害外國人在台投資的信心，要求「柯文哲市長真的該硬起來了」。

徐巧芯在臉書發文表示，雙子星案被投審會駁回，等於在雙城論壇前夕打了柯文哲一巴掌，然而市府針對南海控股查核確認合法、非中資，過程中長達五個月，持續配合投審會繳交資料，卻仍被以各種「疑慮」駁回。對北市府而言，面對這麼霸道的政府，好像除了認以外也不能怎麼樣。

徐巧芯說，明明規定「外國」可投資，卻被「國安疑慮」駁回；明明已經按規定被管制了三年，憑一紙公文就再延長兩年管制。這些事情民進黨政府總是說的理直氣壯，但傷害了外國人在台投資的信心，蔡政府說你有問題就是有問題。他們沒有分色彩，只分是不是「自己人」！這種霸道無理的政府，真的沒辦法再忍受下去了！

除此之外，徐巧芯表示，前總統馬英九在出境管制即將解除之際，被「國家機密保護法」修法繼續困在台灣，單單一紙公文、未經預告就延長了兩年。一樣是在2020選舉前夕決定。許多前朝官員也陸續收到公文，然而這些年來根本沒有任何被管制的人洩密，但政府卻不斷以「國安疑慮」嚷嚷著作為延長管制的理由，國安疑慮儼然成為菜政府的護身符。

徐巧芯指出，四月質詢時曾問柯文哲，若蔡政府以國安疑慮為由，擋下雙子星案，他該如何處理？柯文哲當時表示會跟蔡政府翻臉，她感嘆對蔡政府而言，「國安」兩個字，可以封殺所有你不喜歡的人事物，不需實際證據全憑主觀感受與臆測，直言「柯文哲市長該硬起來了」。

針對外界質疑徐巧芯也成為友柯派，她表示是就事論事，且國民黨目前欠缺年輕選票，當然要站在第一線，為國民黨開拓年輕人與中間選民的支持度，因此有時候的意見未必與黨中央或較資深的議員完全相同。