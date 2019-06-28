國安理由駁回雙子星 柯文哲：3秒就夠，不用5個月

台北市長柯文哲不滿投審會以國安理由駁回雙子星開發案，但民進黨市議員高嘉瑜反問柯2015年也曾以國安理由反對101股權出售給馬來西亞商IOI集團。對此，柯文哲昨受訪表示他沒有變，如果要用國家安全和國家主權反對，「拜託，3秒就夠了，不用到5個月」，下次找好一點理由。

蔡英文總統昨在台南視察非洲豬瘟防疫演習，媒體詢問雙子星案破局是否為了卡柯，蔡英文說，雙子星案是國家投審會依照法律的規定，考量國家安全所做的專業的決定。絕無卡誰，或政治性的考量。

台北市長柯文哲任內重大開發案的「台北雙子星」，遭投審會駁回。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高嘉瑜前天在臉書貼文，指柯文哲曾表態反對頂新出售101股權，北市府提出四大理由，分別是基於公共利益、社會觀感、文化認同、國家安全四大層面，投下反對票。柯文哲昨天回應，問題是他上次只花3秒就決定，但雙子星案民進黨花5個月，問題在這裡。

至於是否因蔡英文總統的關係，投審會才反對雙子星案？柯文哲說，他不願意做揣測，但如果用這個理由需要5個月嗎？下次找好一點的理由。

另外，媒體問柯，大巨蛋、社子島等重要計畫和中央有關，是否怕被卡？柯說，台灣的整體利益、人民最大福利應該是執政者的思考，「不是不聽話就把你怎麼」， 這不是最好的執政態度。

柯文哲說，台北市以北門為中心的西區門戶計畫都做好了，但中央的鐵道博物館、郵政博物館什麼時候會好？「奇怪，我們台北市的部分統統都做完了」，涉及中央的部分，到底要拖到何時，他也看不懂。

對於當年頂新擬出售101股權一事，北市產發局表示，北市關鍵反對理由是公共利益，包含企業社會責任、產業發展及財務結構，與南海公司投資雙子星案不能相提並論。